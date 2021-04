Los Brooklyn Nets son el mejor equipo ofensivo de la historia de la NBA.

Desde que los Houston Rockets decidieron enviar a James Harden a los Brooklyn Nets junto a Kevin Durant y Kyrie Irving, sabíamos que las cosas iban a cambiar en la NBA.

El equipo de los Brooklyn Nets adquirió a James Harden, Blake Griffin y LaMarcus Aldridge para así formar uno de los equipos mas temidos de la historia.

Ya son el equipo con mejor rating ofensivo de la historia de la NBA, también son el primer equipo en llegar a 10 juegos con 130 puntos esta temporada. Lo mas aterrador de todo, es que James Harden, Kyrie Irving y Kevin Durant solo han jugado juntos en 7 partidos esta temporada.

The Nets is the first team this season with 10 games scoring 130+ points.

They have the greatest offensive rating in NBA history. pic.twitter.com/KYEaT5K10Q

— StatMuse (@statmuse) April 8, 2021