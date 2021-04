Síntomas y prevención del llamado «ojo seco»

Los ojos necesitan lágrimas para mantenerse saludables y sin molestias. Cuando los ojos no producen la cantidad suficiente de lágrimas, existe una condición llamada ojo seco. El ojo seco también ocurre cuando las lágrimas no tienen la combinación adecuada de elementos ó cuando la película lagrimal no es como debería ser.

Causas más comunes del síndrome del ojo seco:

*Envejecimiento.

*Cambios hormonales.

*Factores medioambientales (viento, calor, polvo, aire acondicionado, humo de cigarrilo, e incluso los secadores de pelo pueden secar los ojos).

*No parpadea lo suficiente.

*Uso de dispositivos digitales por largas horas.

*Usos prolongados de lentes de contacto.

*Corrección de la visión con láser y otros procedimientos.

*Ciertos medicamentos, incluyendo:

*Antihistamínicos.

*Antidepresivos.

*Pastillas anticonceptivas.

*Descongestionantes nasales.

*El medicamento para el acné.

*Enfermedades autoinmunes pueden atacar las glándulas lagrimales, como:

*Lupus.

*Enfermedad autoinmune.

*Artritis reumatoide.

*Enfermedad inflamatoria.

*Síndrome de Sjogren.

*Enfermedad autoinmune.

*Enfermedades de la tiroides.

*La blefaritis, una inflamación de los párpados, puede interferir con las glándulas sebáceas de los ojos.

Síntomas del ojo seco:

*Escozor, picor.

*Ojos llorosos, que es la respuesta del cuerpo a la irritación de los ojos secos.

*Una sensación de picazón, ardor o picazón en los ojos.

*Moco fibroso en los ojos o a su alrededor.

*Sensibilidad a la luz.

*Enrojecimiento de los ojos.

*Una sensación de tener algo en tus ojos.

*Dificultad para usar lentes de contacto.

*Dificultad con la conducción nocturna.

*Visión borrosa o fatiga ocular.

Para prevenir el ojo seco:

Reducir el tiempo de la pantalla y tomar pausas periódicas para los ojos, puede ayudar. Cerrar los ojos durante unos minutos o parpadear repetidamente durante unos segundos, puede reponer las lágrimas basales y extenderlas de manera más uniforme sobre el ojo.

Las gafas de sol de calidad, que se envuelven alrededor de la cara y tienen protectores laterales que bloquean el viento y el aire seco, pueden reducir los síntomas en condiciones ventosas o secas.

En casos de disfunción de la glándula de Meibomio, las compresas y exfoliaciones tibias, pueden ser útiles.

También puede ayudar dejar de fumar y limitar la exposición al humo de segunda mano.

Retirar el maquillaje de los ojos completamente.

Limpiar los párpados.

optometristas.org

Por: Reporte Confidencial