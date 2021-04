Roxana Chacón reveló el bullying que sufrió por parte de “El Club de los Tigritos” mientras grababa “Entre tú y yo” con Salserín (VIDEO)

Roxana está totalmente alejada de la televisión, se dedica al Marketing, se casó y tiene un hermoso hijo.

Roxana Chacón, actriz venezolana radicada actualmente en Panamá, quien fue una de las protagonistas de la popular y reconocida serie “Entre Tú y Yo”, donde participaron los integrantes del grupo musical venezolano Salserín, René y Renny, ofreció una entrevista donde reveló el bullying que sufrió por parte de “El Club de los Tigritos”.

“Muy al contrario de lo que pueden pensar muchas personas, fue una mezcla de sentimientos muy fuerte porque la verdad yo venía con el cariño de las chicas del Club de los Tigritos…ya las chicas me odiaban, me tiraban cosas, me daban cachetadas, me jalaban el cabello…no fue tan bueno para mi porque las chicas estaban tan enamoradas de los chicos del momento que se lo tomaban muy a pecho y la agarraban conmigo…”, contó la actriz.

Asimismo, reveló que durante las grabaciones de la serie, a su compañero Renny se le olvidaba la letra del guión en varias oportunidades, por estar “coqueteando” con algunas chicas del colegio donde grababan en las tardes.

