Chamo que salió del closet estranguló a su madre

La doña no aceptaba que su hijo fuera gay

Un joven de 17 años dio muerte a su madre en su casa y posteriormente, junto a su pareja, llevó el cadáver hasta un terreno baldío para sepultarla y simular que se encontraba desaparecida, informaron fuentes policiales.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Unidad de Víctimas Especiales, anunciaron así el esclarecimiento del asesinato de Mariam del Carmen Morales Perdomo, de 58 años.

Las investigaciones judiciales determinaron que el hijo de la víctima fue el que la estranguló aduciendo que la doña no aprobaba que el menor se ufanara de ser gay.

Los vecinos de San Ruperto, en La Pastora, sabían que el chamo no andaba en buenos pasos, pero no imaginaron que perpetraría un crimen que conmovió al barrio el 29 de marzo. Investigadores informaron que esa noche el joven le confesó a su mamá que era homosexual y que el amigo que siempre estaba con él era su pareja. Al parecer, su madre le reclamó y le dijo que no lo aceptaría por lo que le ordenó abandonar la casa.

La confesión generó una acalorada discusión en la cocina que llenó de ira al adolescente, quien la apretó por el cuello hasta asesinarla. Luego subió a su cuarto, donde se encontraba su pareja, también de 17 años, y le narró lo sucedido. Ambos acordaron deshacerse del cuerpo, lo arrastraron hasta el baño donde permaneció hasta horas de la madrugada.

El cadáver fue bajado por el balcón y llevado a un terreno baldío de la zona, donde fue sepultado. Otros familiares en conjunto con el hijo, reportaron la desaparición de Mariam y, en el interrogatorio realizado al hijo, confesó el crimen.