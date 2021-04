EEUU | Policía encuentra a tres niños muertos en una residencia de Los Ángeles

La policía de Los Ángeles informó este sábado que tres niños fueron encontrados muertos en una residencia del área de Reseda, al norte de la ciudad.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) explicó que aproximadamente a las 9:30 de la mañana, hora local, sus oficiales respondieron a una llamada de emergencia a un conjunto de apartamentos en Reseda, un barrio ubicado en el Valle de San Fernando.

La llamada reportó una posible muerte en uno de los apartamentos.

“Los agentes entraron en un apartamento y descubrieron a tres niños en la escena”, dijo el LAPD en un informe distribuido por su cuenta de Twitter.

El personal del Departamento de Bomberos de Los Ángeles declaró a los tres menores fallecidos en la escena.

El LAPD subrayó que la causa de la muerte aún no se ha determinado, así como el motivo.

No obstante, varios medios locales como ABC-7 citando al LAPD dijeron que los menores aparentemente fueron apuñalados.

En este sentido el periódico Los Ángeles Times reportó que la abuela de los pequeños fue la que descubrió los cuerpos de los pequeños, después de regresar de su trabajo.

Con relación al caso el LAPD está buscando a Liliana Carrillo de 30 años.

The cause of death has yet to be determined, as well as a motive. At this time we are asking for the public’s help in locating a person of interest in this case, a female Hispanic 30 years old named Liliana Carrillo. pic.twitter.com/cbwPSuldvh

— LAPD HQ (@LAPDHQ) April 10, 2021