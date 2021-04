España | «Al PSOE lo han dejado irreconocible, acompañado de golpistas, batasunos, ocupas y bolivarianos»

El presidente del PP, Pablo Casado, ha inaugurado el XV Congreso de Nuevas Generaciones en Madrid junto a la presidenta de la Comunidad y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, y la secretaria general del PP en Madrid y número 3 de la lista, Ana Camíns. Ayuso ha cargado con dureza contra la izquierda, y contra el PSOE de Pedro Sánchez, del que ha dicho: «España está en peligro mientras esté este gobierno socialista». Un Partido Socialista al que según Ayuso: «han dejado irreconocible, acompañado de golpistas, batasunos, ocupas y bolivarianos».

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha centrado su discurso en la palabra que lidera tanto su eslogan como su campaña: “Libertad”. Así, Isabel Díaz Ayuso ha aseverado que: “Libertad es mucho más que una palabra, es una forma de entender la vida y se gana a diario. Por encima de todo una palabra que conlleva responsabilidad. Buscan polarizarnos y enfrentarnos, pero hacía tiempo que los madrileños no nos sentíamos tan unidos. Ser madrileño es una forma de entender la vida, esto es así por los ataques injustos e injustificados. Tenemos un programa que no excluye a nadie, hay que estar a la altura. Hay que recuperar nuestro lugar y recuperar la Libertad. Sin ella no podemos avanzar. Es salud, es economía, no hay que estar bajo la subvención continua de los que quieren dirigirnos”.

Isabel Díaz Ayuso también ha asegurado que: “Estos días los madrileños nos dan las gracias por dejarles trabajar, por seguir dirigiendo sus vidas. Todo es la libertad. Se nos acusa de extremistas, pero es porque nos quieren irrelevantes. La supuesta superioridad de la izquierda: atentan contra la propiedad privada, fomentan la ocupación, enseñan métodos de lucha callejera y asalto a las instituciones, en definitiva, el comunismo”.

Y ha vuelto a atacar a Sánchez diciendo: “En Moncloapress dicen que soy trumpista, pero son ellos los que atacan a los turistas que nos visitan. Si eso no es xenofobia, qué es. Me opongo a los clichés de la izquierda reaccionaria, no me sumo a las modas envueltas en mantras totalitarios. Libertad es responsabilidad, y eso es incompatible con el individualismo ciego o los nacionalismos. Una parte de la izquierda quiere ir al guerracivilismo y eso es algo que no se puede repetir. Nos dividen con un falso feminismo, yo quiero representar a todas esas mujeres que salen a todos los días a trabajar, no quiere caer en ese victimismo, y quiero hacerlo con nuestros compañeros hombres”.

Sobre su campaña ha explicado que: “Vamos a hacer anuncios con el Plan Vive y el Plan Joven para que podáis acceder a una vivienda y alcanzar vuestros sueños. Son ellos los que os quieren callar y son totalitarios que agreden la Constitución siempre que pueden. España está en peligro mientras esté este gobierno socialista y no lo van a conseguir porque Madrid es clave”.

Antes de Ayuso, ha intervenido Ana Camíns quien ha dicho: «Trabajamos para que España recupere la senda de la prosperidad, y eso solo se conseguirá contigo (Casado) en La Moncloa. Madrid es la isla de la libertad dentro de un océano de restricciones y desgobierno con Pedro Sánchez a la cabeza. Isabel Díaz Ayuso siempre ha antepuesto la libertad individual frente al colectivismo que nos quieren imponer. Isabel ha demostrado que la salud, la economía y el empleo pueden ir de la mano».