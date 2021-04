GoFundMe, la esperanza de los venezolanos para sobrevivir al covid: VOA

Venezuela atraviesa una segunda ola de coronavirus, donde en los primeros 5 días de abril se registraron 7.051 casos y 76 fallecidos, según cifras del chavismo. Tal situación ha provocado el colapso de los hospitales, de acuerdo a Monitor Salud.

A causa de la complejidad para asumir los gastos de un paciente covid, muchos venezolanos han optado por la plataforma GoFundMe para pedir dinero a otros y así poder completar los tratamientos.

Aunque tal plataforma ya era conocida por los venezolanos, el aumento de casos y los altos costos de hospitalización y tratamiento han provocado que GoFundMe se convierta en la última esperanza para vencer al virus.

Cuando a Ariana González le informaron que su mamá tenía que ser hospitalizada por covid, creó una campaña en GoFundMe para que fuera atendida en una clínica privada. No obstante, como no contaba con seguro médico, recurrió a donaciones.

«Esto del GoFundMe no sabes el impacto que puede tener en amigos, incluso me han llamado gente con la que tengo tiempo que no hablaba, años sin hablar con amigos de la infancia o gente que quizás ni conozco, y han hecho aportes a la causa de mi mamá. Entonces bueno, eso es la verdad me ha tranquilizado un montón», comentó la joven a la Voz de América.

