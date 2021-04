La estadística que demuestra que Stephen Curry es mejor que James Harden

El base de los Golden State Warriors, Stephen Curry y el de los Brooklyn Nets, James Harden son dos de los mejores jugadores de la NBA.

Pero desde que Stephen Curry surgió como uno de los mejores base de la liga, las comparaciones con James Harden no han parado. Sin embargo, hay una estadística que le da mucho peso al lado de Curry en comparación con el de James Harden.

Sin quitarle meritos al talentoso juego de James Harden, Stephen Curry ha demostrado ser un jugador con mejor eficiencia que Harden a lo largo de su carrera en la NBA. Aquí la prueba:

James Harden can hit all his next 800 3-pt shots and Stephen Curry will still have a better career 3-pt% 🤯 pic.twitter.com/EJDLwlDrkL

— Warriors Nation (@WarriorNationCP) April 9, 2021