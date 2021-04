Murió el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II

«Su Majestad, la reina Isabel II, ha anunciado con profundo dolor el fallecimiento de su querido esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo», informaron desde el palacio de Buckingham al añadir que Felipe «falleció en paz en el Castillo de Windsor».

Felipe se había estado sintiendo mal y el 17 de febrero ingresó al hospital por sus propios medios.

El duque de Edimburgo nació en 1921 en la isla griega de Corfú en la familia del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y de la princesa Alicia de Battenberg.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021