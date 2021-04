Nueva York ofrecerá internet a bajo costo $15-20 mensual ¿Quiénes califican para ese servicio?

Mientras la pandemia ha aumentado la dependencia de los costosos servicios de Internet fiable en el hogar, muchas familias han visto sus ingresos disminuidos.

Para compensar esa situación en los hogares más necesitados, en unos 60 días los proveedores de servicios de Internet en el estado Nueva York deben ofrecer planes asequibles a $15 dólares por mes, con impuestos incluidos en un plan básico; y $20 por mayores velocidades de descarga.

¿Quiénes califican? El hogar debe ser elegible para algunos de estos: el Programa Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP), el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), Medicaid, la Exención de Aumento de Alquiler para Personas de la Tercera Edad (SCRIE), la Exención de Aumento de Alquiler por Discapacidad (DRIE), o recibir un beneficio de asequibilidad de un servicio público.

Si bien Alliance for Quality Education (AQE) había buscado Internet completamente gratis para familias de bajos ingresos, la organización aplaude esta opción. “El aprendizaje remoto para algunos no desaparecerá pronto, especialmente a la luz de la incertidumbre en torno al coronavirus y la rapidez con que las vacunas pueden frenar otra ola”, dijo la directora de operaciones Marina Marcou-O’Malley.

Bill Ferris de American Association of Retired Persons (AARP New York) destacó que la medida también beneficiará a los neoyorquinos mayores para ayudarlos a conectarlos con sus familias y profesionales de la salud de manera virtual. También dice que se requiere que la Comisión de Servicio Público examine y mapee la banda ancha en todo el estado. “Si tiene un beneficio de bajos ingresos para el acceso a Internet y realmente no existe en su área, realmente no cumple con el propósito de la intención de la legislatura”.

El estado también se está asociando con Schmidt Futures y la Fundación Ford para proporcionar Internet gratis a aproximadamente 50,000 estudiantes en áreas económicamente desfavorecidas hasta junio de 2022, agregó Pix11.

Cuando cerraron las escuelas y bibliotecas en marzo del año pasado por la pandemia, el entonces Canciller escolar de NYC, Richard Carranza, reconoció que alrededor de un tercio, equivalente a 300 mil estudiantes de la ciudad, quizá no tenían los dispositivos necesarios, como computadoras, tabletas o acceso a internet de alta velocidad, o ni siquiera un espacio donde conectarse, pues vivían en refugios.