Patrick Beverley fue expulsado por tirarle codazo a Chris Paul

El escolta de Los Angeles Clippers, Patrick Beverley, mostró su estilo rudo el jueves ante la estrella de los Phoenix Suns, Chris Paul.

Los árbitros de la NBA , sin embargo, no dejaron pasar las cosas cuando expulsaron a Beverley del juego. Obviamente, Paul intentó vender la llamada. Pero Beverley tuvo alguna mala intención con el codo. CP3 parece estar consciente de las tendencias de Beverley. No necesariamente te matará en la ofensiva, pero en términos de defensa, palabrería y magulladuras de los oponentes, Beverley tiene la ventaja.

Aquí el video:

Patrick Beverley ejected for this hit to Chris Paul.

Was this worth a flagrant 2 foul?pic.twitter.com/nT4nV084HE

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 9, 2021