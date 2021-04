Paul George ameniza indirectamente a Deivin Booker

Los Angeles Clippers derrotaron a Devin Booker y los Phoenix Suns por segunda vez esta temporada, 113-103, gracias en gran parte a una noche monstruosa de Paul George.

George terminó con 33 puntos, el máximo del juego, junto con siete rebotes y tres asistencias con un 63.2 por ciento de tiros de campo.

El juego estuvo lleno de discusiones y astucia de principio a fin. Hubo tres faltas técnicas sancionadas, dos expulsiones y dos faltas flagrantes en un partido de baloncesto muy acalorado con dos equipos ansiosos por salir con la victoria.

Después del juego, Paul George dijo que disfrutó del físico y los desafíos que trajeron los Suns, pero que la estrella de los Clippers no iba a tener ninguna de las actividades extracurriculares.

“Nos enfocamos en nosotros”, dijo Paul George a los medios de comunicación después del partido. “No sé de qué se trata ese chirrido. Nos enfocamos en nosotros. No me importa lo que estén haciendo allí. No me importa quiénes son o qué están haciendo. Estoy encerrado. Ellos pueden cantar. Les dejo tenerlo esta noche. Me quedé en mi zona, me quedé en mi lugar, no lo sé. No sé. Pero, de nuevo, no me importa lo que estén haciendo. Estamos enfocados en nosotros aquí. Estamos enfocados en mejorar. Esta noche fue un enfrentamiento divertido y apreciamos, ya sabes, el desafío , pero nunca dejare la frente baja”.

Ya las dos estrellas de la NBA, Pual George y Devin Booker han tenido sus diferencias en otros partidos, asi que el enfrentamiento pasado fue muy divertido.