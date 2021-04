¡Se armó el lío! La esposa de Daniel Sarcos reveló los secretos ocultos del animador

El animador venezolano Daniel Sarcos y su esposa Alessandra Villegas decidieron comenzar un canal de YouTube para hablar de temas personales que hasta ahora han sido privados para sus seguidores, por lo que en el primer video que publicaron no dudaron en contar la historia de cómo fue que nació su relación, pidiendo al público que comentara cuál de los dos había arriesgado más al inicio.

Esto, debido a que Alessandra terminó una relación de 3 años cuando estaba a punto de casarse para comenzar a salir con Daniel, quien estaba en pleno proceso de divorcio luego de 10 años de relación.

Villegas afirmó que la que más arriesgó al principio fue ella, debido a que “Arriesgué irme con un tipo que tiene una reputación sabrosita”.

“Fue terrible, una reputación que tenía de latín lover”, dijo la animadora sobre su esposo, asegurando que en República Dominicana era muy difícil estar con Sarcos sin que las mujeres la miraran mal.

Además, reveló que tuvo que tener ciertos trucos para asegurarse de que el venezolano no le era infiel cuando comenzaron su relación. “Mi amiga Adamari López me dio un truco y lo puse en prueba (…) tú te peinas y lo dejas impecable, te cercioras de que allí no haya ni un pelo y te vas. La próxima vez que vengas revisa el cepillo mi amor (…) Lo hice muchas veces Daniel Sarcos”, contó.

La pareja obtuvo muy buenos comentarios sobre la química que transmiten en redes sociales, y los internautas dejaron saber que les agradó el video que ya cuenta con miles de reproducciones.

Únete a nuestro Canal en Telegram