Zion Williamson tiene luz verde para ser Lebron James

Los New Orleans Pelicans han desbloqueado a Zion Williamson como creador de juego esta temporada de la NBA.

El entrenador en jefe Van Gundy admitió que el partido del viernes contra los 76ers de Filadelfia marcó la primera vez en esta temporada que Nueva Orleans utilizó a Zion como armador durante toda la noche. SGV agregó que planea continuar poniendo el balón en el futuro de Williamson, ya que cree que, en última instancia, es allí donde ve que el joven de 20 años prosperará más en el futuro.

La estrella de los Pelicans estalló con 37 puntos para acompañar 15 rebotes y ocho asistencias. Anotó 14 de sus 37 en el último cuarto mientras dominaba en la recta final para impulsar a los Pelicans a la victoria 101-94 sobre el no. 2 en la Conferencia Este de la NBA.

SVG says this was the first time all season the Pels committed to playing Zion at point guard the entire game.

“He had the ball in his hands the entire game.”

— Will Guillory (@WillGuillory) April 10, 2021