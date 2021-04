Andre Drummond establece récord de puntos y rebotes ante Brooklyn Nets

El jugador de los Lakers, Andre Drummond estableció récord de puntos y rebotes ante el equipo de los Brooklyn Nets.

La franquicia de Los Angeles Lakers ha sido el hogar de algunos de los mejores centros en la historia de la NBA. Sin embargo, no muchos de ellos lograron hacer lo que el recién llegado de los Lakers, Andre Drummond, acaba de lograr el sábado contra los Brooklyn Nets.

En solo su tercer juego oficial como miembro de la organización , el grandote de 27 años se convirtió en el segundo jugador de los Lakers en registrar un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes mientras jugaba 22 minutos o menos. El único jugador que logró la hazaña es el gran Bob McAdoo en los años 80.

Surprising stat (given the bevy of Lakers bigs from the 1980’s to today):

Drummond tonight joined Bob McAdoo as the only Lakers to total at least 20 points and 10 boards in 22 minutes or less.

— Mike Trudell (@LakersReporter) April 11, 2021