Ceballos: La situación en Apure está en control de la FANB

Por Redacción Cactus24 -10 abril, 2021

El comandante del Comando Estratégico Operacional de las FANB (CEOFANB), Almirante en Jefe Remigio Ceballos, dijo que se incrementó la presencia de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con una brigada especial para hacer frente a los grupos irregulares armados en la frontera de Apure.

«Vamos con más fuerza a la aplicación directa de toda la acción militar, todo el que enfrente armas a la República recibirá una respuesta contundente e inmediata», afirmó en entrevista a Unión Radio.

Aseguró que «la situación en Apure está en control, nosotros tenemos control, y los reductos que quedan estamos tras ellos (…) Ya se ha ido restableciendo la tranquilidad y sobre todo el apoyo del Estado a la población».

Ceballos vinculó a Colombia y Estados Unidos con los planes desestabilizadores. «Nos adelantamos a la estrategia internacional para afectar al pueblo venezolano».

«Nosotros no limitamos con Colombia, sino con una gran cantidad de grupos irregulares producto de la guerra colombiana que ahora pretenden pasar a nuestro territorio y nosotros hemos venido descubriendo esos pasos ilegales», agregó.

Para Ceballos se trata de un conflicto que atañe al país vecino y no a Venezuela. «Esta es una guerra de Colombia, no nuestra. No aceptamos ningún extranjero armado en nuestra tierra, ni grupos de ninguna categoría».

Falsas acusaciones

Dijo que son falsas las acusaciones de robos y allanamientos de casas en la población de La Victoria por parte de efectivos militares.

«La FANB es profundamente respetuosa de los derechos humanos, (…) parte de la guerra psicológica es hablar mal de la Fuerza Armada para tratar de fragmentarla», dijo.

Añadió que el despliegue militar está activado también en otros puntos fronterizos.

Cactus24 (10-04-2021)