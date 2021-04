EEUU | California proclama el 10 de abril como el Día de Dolores Huerta

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió este sábado una proclamación que declara el 10 de abril de 2021 como el “Día de Dolores Huerta” en el Estado Dorado, la activista, un icono en la defensa de los campesinos y los inmigrantes, cumple hoy 91 años.

Conocida por su lema “Sí se puede”, Huerta se ha convertido en un referente nacional en la lucha de los inmigrantes, las mujeres, y los derechos de los trabajadores, entre las decenas de causas en las que ha llevado la batuta.

On #DoloresHuertaDay, we honor her lifelong commitment to justice for all and the many trails she paved for generations of activists.

May her rallying cry of “sí se puede” continue to call us to fight for the change our communities need to thrive. https://t.co/LuXJ4TWFLv pic.twitter.com/toZSbVj9y5

