España | Matsuyama hace historia en Augusta y Jon Rahm acaba quinto tras brillar en la última jornada

Hideki Matsuyama hizo historia en el Masters de Augusta y se convirtió en el primer golfista japonés que se enfunda la chaqueta verde. En nipón defendió de forma perfecta su sobresaliente jornada del sábado y acabó reinando en el National Golf Club tras apenas sufrir en la última jornada (hizo un golpe sobre el par). Jon Rahm escaló hasta la quinta posición después de firmar una última vuelta casi perfecta tras bajar en seis golpes el par del campo. Zalatoris fue segundo tras acabar el torneo con -9 y Jordan Spieth tercero con -7.

Todo hacía indicar que se convertiría en el primer japonés en enfundarse la chaqueta verde y el nipón confirmó las buenas sensaciones del sábado en una jornada del domingo en la que se dio un baño de masas. Después de firmar un histórico -7 (en las primeras jornadas había hecho 69 y 71) en el penúltimo día para escalar a la primera posición, el golfista japonés sólo tenía que cumplir con el par del campo (72) para acabar haciendo historia en Augusta.

Y finalmente lo hizo… pero con algo de suspense, ya que Xander Schauffele llegó hasta a ponerse a dos golpes. Pero la presión le pudo en el hoyo 16, donde se fue al agua e hizo un triple bogey que sirvió en bandeja el título al japonés, que había encadenado dos bogeys. Will Zalatoris finalizó en segunda posición después de un espectacular jornada en Augusta en la que bajó en dos el par del campo. Jordan Spieth también realizó una genial última vuelta y finalizó el Masters de Augusta con -7 en tercera posición.

Jon Rahm roza la perfección en la última vuelta

Condenado a un domingo homérico quedó Jon Rahm después de un fin de semana moviéndose sobre el par (venía tres 72) y el de Barrika se quedó a medias pese a rozar la perfección en la última jornada. El golfista español finalizó en quinta posición después de una sobresaliente actuación en la que bajó en seis el par del campo haciendo nada más y nada menos que 66 golpes. Unos dígitos de campeón pero que sólo llegaron el último día, en el que apareció la mejor versión de un Jon Rahm que sigue teniendo una cuenta pendiente con el Masters de Augusta.

An error-free scorecard, so far. Jon Rahm is now five under par for the day and the Tournament. #themasters pic.twitter.com/sBVYBdRjIR

— The Masters (@TheMasters) April 11, 2021