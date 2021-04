Kyrie Irving y Dennis Schroder expulsados del partido tras pelea

El jugador de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving y el de los Lakers, Dennis Schroder fueron expulsados del partido tras pelea .

El enfrentamiento entre los Lakers de Los Ángeles y los Nets de Brooklyn estaba destinado a ponerse irritable. A pesar de la ausencia de las estrellas LeBron James, Anthony Davis y James Harden, ciertamente estuvo a la altura de la facturación.

Kyrie Irving y Dennis Schroder fueron expulsados a la mitad del tercer cuarto de forma extraña. Los árbitros definitivamente no fueron tímidos al repartir técnicas el sábado por la noche.

Aquí el video:

Both Kyrie and Schroder ejected for this….How?!

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 11, 2021