La ex conejita de Playboy Holly Madison reveló la regla sexual secreta de Mansion

Holly Madison está levantando la tapa de una disputa de años con un compañero conejito de Playboy, y una regla sexual secreta desde hace mucho tiempo negada en la Mansión.

Por News



La ex conejita de Playboy Kendra Wilkinson contó que está tratando de seguir adelante después de que la coprotagonista de Girls Next Door, Holly Madison, repitiera su enemistad de años en un nuevo podcast.

“Amigo… es 2021. Los tiempos han cambiado. Perdono y tengo hijos a los que amar y en los que concentrarme”, comentó Wilkinson, de 35 años, en una publicación de Instagram esta semana sobre la entrevista Call Her Daddy de Madison , en la que la mujer de 41 años reflexionó sobre su amistad pasada y el tiempo que pasaron juntos en la Mansión Playboy.

Cuando un comentarista acusó a Wilkinson de “odiar” a Madison, respondió: “Cómo estoy odiando. Ella es [la] única ahí fuera. Soy todo amor ahora bebé”.

Pero cuando otro usuario de Instagram escribió que Madison no debería “avergonzarse” por compartir su experiencia, Wilkinson suavizó su postura:

“Está bien, si crees que esto ayudará a las mujeres, intentaré entender. Desearía tener más tiempo con Holly para entender. Le deseo lo mejor en la vida y esto la ayuda a sanar”.

Revelada la regla sexual de Hugh Hefner

La respuesta de Wilkinson se produjo después de que Madison afirmó que todas las mujeres tenían que acostarse con el difunto Hugh Hefner antes de mudarse a la mansión, desacreditando la insistencia anterior de Wilkinson de que ella no tenía intimidad con el fundador de Playboy de antemano.

“Tuve que acostarme con él primero”, comentó Holly Madison en el episodio del miércoles del podcast Barstool Sports. “No estoy tratando de avergonzar a nadie ni a nada, pero nunca le pidieron a nadie que se mudara a menos que se hubiera acostado con él. De ninguna manera”.

Madison también afirmó que el sexo con Hefner era “básico y aburrido” y que estaba contenta de no haber quedado embarazada.

“Sabía que era por él. Yo estaba sana. Era demasiado mayor. Cuando me metí en esa situación por primera vez y algo sucedió en mi mente esa primera noche que tuve relaciones sexuales y me sentí como: Está bien, hice eso. Me gusta traspasar mis propios límites y no me sentía cómodo con eso. Ahora tengo que convertir esta situación en algo”, explicó Holly.

En cuanto a su relación con sus ex compañeras conejitas de Playboy, Madison relevó que ella y Bridget Marquardt “siempre habían sido cercanas. Siempre hemos sido amigos desde el primer día. Cuando se le preguntó si tenía una relación con Wilkinson, dijo: No”.

Madison y Wilkinson han sido abiertas durante mucho tiempo acerca de tener problemas entre ellas. ¡Wilkinson afirmó anteriormente que tenían que fingir ser amigos en el E! serie , y también ha criticado las memorias de Madison, Down the Rabbit Hole: Curious Adventures y Cautionary Tales of a ex Playboy Bunny, afirmando que el libro era una forma de “venganza”.

El dúo protagonizó seis temporadas de The Girls Next Door de 2005 a 2010 junto a su coprotagonista Bridget Marquardt, de 47 años, y Hefner, quien murió en septiembre de 2017 a los 91 años.

Wilkinson, quien recientemente se convirtió en agente de bienes raíces, se casó con Hank Baskett en 2009, pero se divorciaron en 2019, ahora comparten dos hijos juntos.

Mientras tanto, Madison estuvo vinculada más recientemente con Zack Bagans antes de su ruptura en febrero. Anteriormente estuvo casada con Pasquale Rotella durante cuatro años, y su unión terminó en 2018.

Únete a nuestro Canal en Telegram