Perú | Vecinos denuncian acumulación de toneladas de basura

Moradores denuncian acumulación de basura en la avenida Perú, debido que estos montículos de desechos atraen insectos y roedores.

Un grupo de vecinos del distrito de San Martín de Porres (SMP), denunciaron la acumulación de basura en la avenida Perú, ubicado en Lima Norte. Ellos, sostuvieron que el vehículo de los recolectores no circula a diario por la zona, esto genera la aglomeración en las veredas y bermas en dicha calle.

Asimismo, los pobladores de la zona indicaron que este cumulo de desperdicio provoca un ambiente insalubre, produciendo malestar en la ciudadanía porque los montículos de desechos atraen insectos y roedores. “Uno echa la basura y toda se va a abajo. Hay una acumulación de basura. Viene el basurero cuando quiere, mayormente en la madrugada; y todo el día la basura se está mosqueando”, precisó una ciudadana. Asimismo, expresó que tienen abandonada todo ese sector y sin mantenimiento de las áreas verdes.

Del mismo modo, dieron a conocer que no es la primera denuncia que realizan, en varias oportunidades presentaron sus quejas a través de la web oficial de la Municipalidad de San Martín de Porres; sin embargo, no obtienen respuesta. Además, enfatizaron que no solo el problema es la acumulación de basura, sino también el distrito ha venido atravesando altos índices de criminalidad.