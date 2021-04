Se vacunan 350 adultos mayores con la Sputnik V en Baruta

La primera persona de la tercera edad inmunizada contra el COVID-19 en el municipio fue la vecina América Sánchez (65), quien luego de dos días de recibir la dosis alegó que “le subieron los ánimos pero que continuará cuidándose”. La jornada se extenderá hasta el martes y prevé colocar la inyección a otros 179 baruteños

Un total de 350 adultos mayores que residen en el municipio Baruta recibieron la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 durante una jornada que inició el viernes 9 de abril y se extenderá hasta el martes, lapso en el que serán inmunizadas otras 179 personas de la tercera edad.

Este plan se desarrolla en la sede del Concejo Municipal y cuenta con la presencia de 20 vacunadores enviados por el Ministerio de Salud. Antes de recibir la dosis, a los adultos mayores se les mide la tensión, glicemia y saturación.

La selección de estas 529 personas se realizó a través del Sistema Patria, mismo mecanismo que usa el Gobierno Nacional para asignar bonos en bolívares.

La vecina de Cumbres de Curumo, América Sánchez, de 65 años de edad, fue la primera adulta mayor en ser inmunizada. Al cumplir dos días de ser vacunada, Sánchez contó a El Pitazo que se sentía bien de salud, “me subió el ánimo el haberme vacunado, sin embargo no voy a dejar de cuidarme, seguiré usando tapabocas y evitando salir”, fueron sus palabras.

Por otro lado, el vecino de Las Minas de Baruta Ángel Casanova, de 68 años, indicó que “a finales de año tuve síntomas asociados con el COVID-19 pero fueron leves, no dejé de cuidarme, me sorprendí mucho al resultar seleccionado, son oportunidades que no hay que dejar pasar pero me voy a encerrar en mi casa a continuar cuidándome”.

"Al recibir las vacunas las resguardamos en un sistema de refrigeración adecuado a los estándares para manutención de las vacunas y dispusimos de tres plantas eléctricas para prevenir cualquier escenario", expresó la presidenta del Concejo Municipal de Baruta, Georgette Topalián.

La concejala detalló que a la par de este operativo, se hicieron pruebas rápidas para descartar casos de COVID-19 y se continúa con las jornadas de desinfección en diferentes calles y zonas de Baruta.

Glorimar Fernández