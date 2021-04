Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 11 al 17 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 11 al 17 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Verdades.

Número de suerte: 715

Cuida el dinero. Trata de hacer las cosas bien. No permitas que te controlen. Dale a tu familia una ayuda no los abandones. Mucho dinero que te llega. Compromisos que te preocupa. Todo lo malo pasa. Alguien que te quiere que te busque. Reencuentros cancelas una deuda que te atormenta.

Trabajo: Cuidado con lo que tienes en tu escritorio y se pierde. Vencerás una situación en un banco.

Salud: Operación pendiente.

Amor: Cuídate de inversiones. Molestia ante comentarios de vecinos y que no estás para defenderse.

Parejas: Discusiones ya que no sienten lo mismo, por lo que haces. Cambios en la rutina. Una noticia de personas muy cercanas.

Solteros: Estarás pendiente con una elección donde el resultado te da cambios en tu vida.

Mujer: No tomes la decisión de cambiar de trabajo o de oficina en forma imprevistas. Cambiarás de decisiones.

Hombre: Te darás masajes por el estrés. Recibe un regalo inesperado. Viaje de ida y vuelta.

Consejo: Negociar es tener habilidad.

Tauro

Palabra clave: Ayudar.

Número de suerte: 913

Una persona que te quiere que te busque en el amor. Tu pareja de cuidado. Atiende a tu pareja. Viajes de ida y vuelta. Importantes decisiones. Mujer que conversa contigo. Algo con un mercado o te encuentras alguien. Compras cosas necesarias para tu hogar. Cambio en la rutina.

Trabajo: Firmas un contrato. Tienes a muchas personas en tu entorno que te vigilan. El cambio llega.

Salud: Otitis.

Amor: Atracción en el amor a tu lado y no lo ves. Cuidado no cuentes tu vida privada. Vences enemigos.

Parejas: Éxito con investigaciones. Cambios de vivienda. Mudanza inesperada.

Solteros: No sigas maltratando a los demás por que no hacen lo que tú dices. No prestes tu ropa.

Mujer: Asume tu compromiso. Ten un poco de humildad y comprender a los demás. Te hacen una propuesta de trabajo.

Hombre: Gastos por salidas nocturnas. Bailes y celebraciones. Cambios en tu vida que sabías que iba a pasar.

Consejo: No permitas que la rabia te arrope.

Géminis

Palabra clave: Fe.

Número de suerte: 200

Entrega las cosas que están pendiente negocio con comida que te trae un dinero. Concretas algo. No permitas que nadie se burle de ti. Las cosas cambian. Este día será importante. Reconciliaciones con otros del ´pasado. Ábrete al amor. Apoyo en todo lo que estás haciendo.

Trabajo: Cambio de empleo necesario. Viaje por trabajo. Debes poner empeño en lo que quieres.

Salud: Cuidar la parte respiratoria.

Amor: Alguien conocido que te busca para hacerte comentarios de tu pareja. Escucha consejo.

Parejas: Méritos reconocimientos por lo que haces en tu sitio de trabajo. Mujer que te busca para agradecerte una ayuda.

Solteros: Inicias estudios en la empresa donde trabajas. Muchas bendiciones en este día.

Mujer: Sales de un lugar que te sientes muy atado. Llamadas importante. Buenas noticias. Viaje que se concretas.

Hombre: Sales adelante con todo. Dios te ayuda y te protege. Ganancias en dinero. Buscas otro camino.

Consejo: No te enfades por tonterías.

Cancer

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 396

Asistes a una oficina de muchos vidrios o edificio donde concretas un negocio. Tomarás unas vitaminas que te cambian el ánimo. Salidas nocturnas. Hijos pendientes con médicos o chequeos que debes hacer. Te alegras con una persona que viven cosas importantes.

Trabajo: Triunfos y logros en lo laboral. Se activa el amor en la parte laboral. Cuídate de la envidia.

Salud: Varices atenderlas.

Amor: Serás premiado (a) con la persona que está a tu lado. Vas en camino del logro en lo personal. No te metas en la vida de otros.

Parejas: Cambia lo negativo. Muévete y haz lo que quieres. Estarás muy pensativo (a). Inicias un nuevo horario.

Solteros: Cuidado con locuras por cambios. Viajes por paseo y consigues a una persona especial para ti.

Mujer: Debes hacer limpieza espiritual. Sientes que no ha llegado la persona que quieres a tu vida.

Hombre: Embarazo en la familia con alegría. Cambios de vivienda. Le pides ayuda a un amigo donde sin pensar lo hace.

Consejo: Nadie puede hacerte feliz, la felicidad te la das tú.

Leo

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 700

Compra de ropa. Malestar en los ojos. Cuidado con lo que quieres o personas que están a tu lado. Éxito. Logros en estudios o negocio. Compañeros de cuidado. Busca que las personas te entiendan a tu lado. Nuevos entendimiento. Matrimonio o fecha que fijas.

Trabajo: No discutas en tu trabajo no vale la pena. No pierdas tu empleo. Cambios en lo laboral para mejor.

Salud: Tomar vitaminas.

Amor: Te vas de un lugar que no te agrada. Lo negativo sale de tu lado. La relación está muy fría.

Parejas: Debes querer más a tu pareja. Hablas largamente con una hermana por documentos de vivienda.

Solteros: Sale el sol en tu camino. Paseos a sitio de playa. La abundancia en tu mano. Has las cosas bien.

Mujer: Escucha tu yo interno. Utiliza tu intuición. Debes revisar que estás haciendo con un grupo.

Hombre: Necesitas hacerte una limpieza espiritual para la prosperidad. Lo negativo sale de tu entorno.

Consejo: No te quejes, si no estás dispuesto a cambiar.

Virgo

Palabra clave: Ganancias.

Número de suerte: 524

El poder en tus manos te sentirás feliz ya que logras lo que planificaste. Te consigues un dinero. Debes cuidar más lo que comes. Debes pagar los impuestos. Debes mantenerte activo. Cuidado con el estrés. Actúa con cuidado con un grupo. Personas que no son sinceros contigo.

Trabajo: Nuevas metas. Llega el cambio que te mereces. Logros y alegrías con un nuevo empleo o mejoramiento económico.

Salud: Pendiente con resfriado.

Amor: Estarás molesto (a) con una persona que se mete en tu relación. Superas una crisis sentimental.

Parejas: Te vas de viaje con tu pareja por cambio de vida. Se hace justicia en una situación.

Solteros: Se movilizan tus esquemas. Cambios en tu forma de pensar. Llega algo esperado.

Mujer: Es importante y determinante lo que vas hacer. Viajes en familia que disfrutas. Algo con fotografías.

Hombre: Recuerdos de un padre que te hacer llorar. Te pones a estudiar para mejorar tu vida.

Consejo: Ninguna persona es tu complemento.

Libra

Palabra clave: Virgen.

Número de suerte: 701

Conversaciones con tú pareja. Debes quererte un poco más. Estarás pendiente de tus hijos. Recibes una noticia de salud. Firmas de documentos o negocio próspero. Ten fe confianza en lo que estás haciendo. Cuidado con cuentas que no cuadran. Personas cercanas que todavía no te convencen.

Trabajo: Recibes una carpeta por una información que necesitas. Cambios en una sociedad.

Salud: Molestia en la piel.

Amor: Pendiente revisa tus sentimientos. Recibes un mensaje de amor. Inicias ejercicios con tu pareja.

Pareja: Estarás seguro ya que un hombre inteligente será tu maestro. Padres pendientes de ti.

Solteros: Te llega un mensaje importante del extranjero. Nuevas ideas que despiertan en ti.

Mujer: Un nuevo amanecer. Te llega un correo que te dará muchas alegrías. Inicias algo grande.

Hombre: Ritual que te favorece. Equilibrio en reunión de socios. Se aclaran dudas.

Consejo: Ríe la vida es bella.

Escorpio

Palabra clave: Estudios.

Número de suerte: 843

Sales de una mala situación. Grandes responsabilidades. Cuídate de los que te buscan. Nuevas energías de angustia quiérete tú deja a un lado los problemas de los demás. Te ofrecen un nuevo cargo. Alguien que te hizo algo lo pagará acuérdate la que hacemos lo pagamos.

Trabajo: Se reactiva la economía. Negocio de buenas relaciones con nuevas empresas.

Salud: Dolores muscular.

Amor: Miedo de aceptar una verdad. Asistes a un nacimiento. Celebraciones. Deja la inseguridad.

Parejas: Cambios en fecha de viaje. Prepárate para muchos cambios. Debes cerrar ciclos y dejar todo atrás.

Solteros: Se activan los negocios. Cuidado con los juegos con dos personas ya que pierdes. Inicias estudios.

Mujer: Celebraciones y alegrías. Viaje a sitio de playa. Cambios de look que te favorece.

Hombre: Alcanzaras tus metas en este año. Olvida el pasado y deja que todo fluya.

Consejo: Se fuerte ante circunstancia

Sagitario

Palabra clave: Música.

Número de suerte: 927

Verás la vida de otra manera. Coloca a cada persona en su lugar. Organizas tu vida. Todo te sale bien en esta semana. Debes mantener la calma. No discutas calma. Firmas de documentos. Una herencia que sale a la luz. Sorpresas a persona muy querida. Extranjero que te busca por negocios.

Trabajo: Algo con una colección que te trae buena suerte en negocio. Cambio de uniforme.

Salud: Infección.

Amor: Estabilidad en todo lo que has avanzado con alguien especial. Regalos atrasados que recibes.

Parejas: Debes buscar el amor que tienes a tu lado. Atiende a esa persona tan importante en tu vida.

Solteros: invitación a comer. Inicios de estudios. Viajes de ida y vuelta. Firma de documentos.

Mujer: Inicias negocios con persona extranjera. Viaje a sitio de mucho frío. Cancelas deudas pendientes.

Hombre: Hecho curioso con una invitación al cine. Paseos en familia con disfrute. Has limpiezas espirituales.

Consejo: Defiende tus pensamientos.

Capricornio

Palabra clave: Triunfo.

Número de suerte: 702

Cambios en tu casa. Saca lo que no usas. No te sientas culpable de nada. Llegó el momento de hacer algo con tu familia. Una persona que sale de tu casa o vida. Una lección que la vida te pone. No cambies por que los demás te lo digan. Un dinero que llega a tu vida. Algo con una tela.

Trabajo: Ascenso lento pero seguro. Sabrás entender a un personal. Cambio de horario.

Salud: Fiebre, congestión nasal.

Amor: Necesitas tiempo para tomar la decisión de un compromiso serio. Aprendes a manejar una situación con tu pareja.

Parejas: Debes sentirte importante. Ten confianza en lo que haces. Nuevas aventuras. Deja a los demás y has lo tuyo.

Solteros: Aunque no quieres saber del amor llega una persona nueva a tu vida. Estarás conectado con la espiritualidad.

Mujer: Recibes una notificación. Es el momento de nuevos cambios. Una persona que te ayuda en lo que estás haciendo.

Hombre: Elige lo que te conviene o no. Un cambio que te sorprende. Tranquilidad espiritual que te ayuda.

Consejo: Confía en la fuerza del universo

Acuario

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 901

Estás en el fin de una fase e inicias otra. Deja la venganza. Paseos a disfrute y placer. Nuevas parejas. Cambios en tu vida inevitable. Dinero que recibes y puedes solucionar un problema. Cuidado con los malos pensamientos o con la venganza. Desarrollos importantes. No puedes estar peleando.

Trabajo: Nuevos proyectos en tu camino. Dinero que recuperas que creías perdido. Algo con moneda extranjera.

Salud: Hacer ejercicios o caminatas.

Amor: Vivirás relaciones intensa. Cuídate de relaciones platónicas. Molestia por una luz en tu cuarto.

Parejas: Aperturas de nuevos negocio y planeas otro pero fuera de la ciudad. Alegrías y celebraciones.

Solteros: Vivirás momentos importante. Persona pendiente de ti y le gusta tu mirada.

Mujer: Cambios en tu profesión. Viaje por tierra por negocio. Trabajaras mucho para lograr algo o un viaje.

Hombre: Cambio de look. Es el momento de aclarar dudas. Algo con pasarela.

Consejo: Busca el diálogo y la comunicación.

Piscis

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 301

Debes tomar una decisión en tu relación. Reconciliaciones. Compra de ropa de color blanco por algo especial que debes hacer. Debes tener reposo o más descanso. Le dedicas tu vida a alguien que luego no lo reconoce. Quieres demasiado cuidado. Invitación a comer. Alegrías.

Trabajo: Pendiente con quien te relacionas en lo laboral. Pon más atención en tu trabajo. Se activa la economía.

Salud: Haz ejercicios de relajación.

Amor: El amor te sorprende de todas las maneras. No caigas en los errores del pasado.

Parejas: Se afianza una amistad con una persona del extranjero. Recibes informaciones importantes.

Solteros: Alguien no te perdona una traición o comentarios de algo que te dijo. Nuevas propuestas.

Mujer: Cuídate de persona con fraudes. Viajes de placer. Lucha de poder que no te conviene.

Hombre: No estarás de acuerdo con una decisión en la familia. Luchas internas que debes vencer.

Consejo: La palabra tiene poder, pendiente con lo que dices.

