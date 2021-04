Alex Rodríguez cerca de comprar a los Timberwolves de Minnesota en la NBA

El dominicano Alex Rodríguez está esperando que se haga oficial su comprar el equipo de la NBA, los Timberwolves de Minnesota.

Alex Rodríguez siguió con el deseo de ser propietario de una franquicia deportiva, ya que, no logró comprar a los Mets de New York, esta sumamente interesada y las conversaciones de negocio con el dueño de los Timberwolves de Minnesota van sumamente avanzadas.

El Dominicano tres veces MVP de la MLB, Alex Rodríguez y su amigo cercano multimillonario Marc Lore están finalizando una compra de los Minnesota Timberwolves, Glen Taylor.

Cabe destacar que el propietario mayoritario Glen Taylor, continuará con el control total del equipo durante dos años antes de que Rodríguez y Lore se hagan cargo en 2023.

Estas fueron las palabras de Rodriguez con su amigo:

Aquí el reporte:

Former Major Leaguer Alex Rodriguez and billionaire Marc Lore are finalizing a deal to purchase the Minnesota Timberwolves from majority owner Glen Taylor, sources tell ESPN. Taylor will continue full control of team for two years before Rodriguez and Lore take over in 2023.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2021