Chyno Miranda rompe el silencio y habla sobre su enfermedad

El cantante venezolano Chyno Miranda, conversó en exclusiva con María Celeste a través de su canal de Youtube, sobre todo el proceso que tuvo que lidiar con respecto a su recuperación por el Covid-19. Cabe destacar que, el venezolano aún no se encuentra completamente sano.

Chyno Miranda fue diagnosticado con Covid-19, en septiembre del año pasado, decidió mantener su estado de salud en silencio. Sin embargo, a través de las redes se filtraron unas fotografías del cantante recibiendo terapia. En ese momento se armó una ola de comentarios debido a la situación en la que se encontraba el venezolano, y es que había sufrido una parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo.

¨Fue una experiencia bien fuerte, esto comenzó el año pasado a mediados de septiembre con el Covid, después se me comprometió un poco el sistema inmune y pues nada a partir de ahí empezó una neuropatía periférica, que me ocasiona una parálisis de la parte izquierda de mi cuerpo, y estaba muy asustado porque pensé que iba a quedar así¨, expresó el cantante al comienzo de la entrevista.

Enfatizó que los síntomas comenzaron leves y luego golpearon su cuerpo; por otra parte, confesó que lo mantuvo en privado para que no hicieran escándalo de eso, porque era incómodo para él. ¨Cuando estaba en el hospital y no podía pararme, ese fue el momento más fuerte, que me dijeran que no podía caminar (…) Natasha estuvo en todo momento, y aferrarme a dios fue una bonita solución¨.

Se dirigió a las personas que creen que la pandemia es mentira, para pedir conciencia ¨Está enfermedad te escoge, en el momento que menos esperas¨. Por otro lado, anunció que ese encuentra preparando su nuevo disco junto a Nacho.

