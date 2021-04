Frida Sofía le responde a su madre Alejandra Guzmán ‘El abuelo me violó a mi, a ti y a la abuela’

La polémica que envuelve a Frida Sofía, Alejandra Guzmán y a Enrique Guzmán parece no acabar.Y es que, después del comunicado emitido por Alejandra Guzmán a través de sus redes sociales, ahora es Frida Sofía quien le responde a su madre por la misma vía, en él asegura no estar mintiendo acerca de los abusos de su abuelo.

el que detalla que su madre no puede tapar el sol con un dedo y que espera a que algún día se anime así como ella y revele de una vez todos los abusos que vivió con su padre quien además golpeaba a su esposa Silvya Pasquel, según lo dicho por Frida.

«Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es q me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quien es el. Sabes que violaba y le pegaba de puñetazos a mi abuela llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiro los dientes, siempre abuso de ti en todos los sentidos y ¿sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad?», dijo.

«Conmigo se rompe la cadena del silencio, la negación de abuso, el esconder lo indescondible. No puedes tapar el sol con un dedo, the truth will set you free. Yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy alejado para que logres estar bien y con la mente clara», añadió.

«Por más que me tires a loca, como lo hacen tantos familiares de víctimas que su única respuesta es tiene problemas mentales. Hoy espero que las familias despierten y les crean a sus hijos. Y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas», acotó.

