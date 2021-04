Perú | Joven denuncia que personal de la ONPE no le permite ser miembro de mesa voluntaria

La joven voluntaria señaló que ningún personal de la ONPE le sabe dar respuesta ante su ofrecimiento a ser miembro de mesa

La ausencia de miembros de mesa en diferentes locales de la votación ha generado caos en sus exteriores, sin embargo, el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no estaría permitiendo que algunos jóvenes voluntarios cumplan este rol.

Así denunció la joven Ana Paola Yamada. A través de su cuenta de Twitter, la ciudadana señaló que su amiga se ofreció a ser voluntaria como miembro mesa en el colegio Sor Ana de los Ángeles del Callao ante las largas colas en los exteriores de la institución educativa, lo cual perjudica a adultos mayores y personas de riesgo.

“Mesas de votación vacías en el colegio Sor Ana de los Ángeles. Mi amiga desea ofrecerse como voluntaria, pero no le confirman si es posible o no”, escribió en Ana Paola en la red social.

Asimismo, la joven acompañó este tuit con una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que sostuvo con su amiga.

“Ya voté, pero varias mesas de este colegio están vacías. Entonces me ofrecí como voluntaria para ser miembro de mesa de otra mesa, y no me saben dar respuesta”, se lee en el mensaje.

En esa línea, la voluntaria le escribió a su amiga que algunos personeros de ONPE le dicen que no puede sentarse como miembro de mesa, mientras otros le señalan que se tiene que ver el caso.