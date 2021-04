Zach LaVine se une a MIchael Jordan en increíble récord

El jugador de los Chicago Bulls, Zach LaVine hizo historia en la NBA con su actuación de 50 puntos ante Atlanta Hawks.

Si no estaba al tanto de la historia de la NBA que se hizo esta noche, el escolta de los Chicago Bulls Zach LaVine realizó una clínica de anotación absoluta en la primera mitad del juego de esta noche contra los Atlanta Hawks, anotando 39 puntos con 13/19 FG y 7 / 9 de tres.

Aunque se enfriaría en la segunda mitad (11 puntos) en camino a una desgarradora derrota 108-120, LaVine aún se fue con una noche limpia de 50 puntos, su mejor marca personal.

Los Bulls no solo necesitaron cada uno de esos 50 puntos para mantener el juego cerrado, sino que LaVine también plantó su bandera en la historia de la NBA (la tercera mitad con mayor puntuación en 25 años) y, de manera igualmente notable, en la historia de los Bulls. Con sus 50 puntos, LaVine se convirtió en el tercer jugador desde la era Jordan en alcanzar esa marca sagrada:

Zach LaVine tonight:

50 PTS (career-high)

8 REB

7 3PT

18-31 FG

He joins Jimmy Butler (2x) and Jamal Crawford as the only Bulls players to put up 50 since the Jordan era. pic.twitter.com/H56p41pZfw

— StatMuse (@statmuse) April 10, 2021