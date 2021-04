Zion Williamson establece increíble récord que ni Lebron James ni Michael Jordan lograron

El jugador de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, puso una increíble estadística contra los Philadelphia 76ers el viernes por la noche con 37 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias, un récord en la NBA.

Zion Williamson es el segundo jugador más joven en la historia de la NBA en lograr tal hazaña de puntaje de caja, y solo John Drew logró las mismas estadísticas a una edad más joven.

Zion Williamson tonight:

37 PTS

15 REB (career-high)

8 AST (career-high)

15-28 FG

He is the 2nd youngest player with a 35/15/5 game since 1983 (John Drew in 1974). pic.twitter.com/2UNUSPKNRv

— StatMuse (@statmuse) April 10, 2021