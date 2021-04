Anzoátegui | Sala COVID-19 del hospital de El Tigre tiene dos semanas copada

1146839

El Tigre.- La sala COVID-19 del Hospital centinela Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre lleva dos semanas sin cupos para pacientes. Las 20 camas que hay en el área no son suficientes y las autoridades médicas aseguran que no pueden ampliar el servicio ante la falta de personal, suministros y equipos.

El primero en advertir la ocupación del área fue el gobernador de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, el pasado 29 de marzo cuando dijo que los dos hospitales centinelas están copados. Luego, el director del hospital de El Tigre, Gilberto Borges, sostuvo que no pueden ampliar el área COVID-19 porque no están dadas las condiciones. Hasta la tarde de este domingo, de los 20 pacientes en sala COVID-19, 8 son mujeres y 12 hombres.

Borges afirmó a El Pitazo este domingo 11 de abril que por cada dos pacientes requieren mínimo una enfermera. “Necesitaríamos 10 enfermeras para atender a los 20 pacientes que hay en la sala y no las tenemos. Incluso hay días que contamos con tres residentes, pero hay ocasiones que hay uno solo”, precisó.

Este domingo la Controlaría Social Manuelita Sáenz, a cargo de Migdalis Brazón, entregó un informe a los medios de comunicación, en el que asegura que en el hospital no atienden a los pacientes que llegan con síntomas asociados al virus.

“Tenemos denuncias que indican que les argumentan que la sala está colapsada y no tienen espacio para realizar el triaje respectivo. Nos dicen que ni la puerta le abren al paciente”, señala el informe. Como recomendación, la contraloría social exige la colocación de carpas hospitalarias y que se habilite el área de Nefrología (que no está operativa) para ampliar el área COVID-19.

En respuesta a esto, el director del hospital precisó que pueden tomar todas las áreas del hospital, pero sin personal y sin los equipos adecuados no pueden atender a los pacientes. “El año pasado instalaron dos carpas y no funcionaron porque no tenían las condiciones y no había personal, el área de Nefrología no tienen ni los conectores para oxígeno y mucho menos la climatización”, dijo.

Sin ascensores no hay UCI

Borges destacó que lo que se debe activar por parte de las autoridades de gobierno son los dos ascensores del hospital que tienen siete años fuera de servicio y que impide la activación del servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Prevén una reunión con las demás autoridades médicas y solicitarán a los entes gubernamentales la activación de los ascensores. La noche de este domingo, la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), Magaly Gutiérrez, junto al protector de Anzoátegui, Luis Marcano, inauguró tres salas COVID-19 en la región.

Una de estas salas se encuentra en el ambulatorio Héctor Farias de El Tigre, donde habilitaron 37 camas, aunque no especificaron detalles del suministro, aseguran que está garantizada la atención para pacientes con el virus.

Marinelid MarcanoOriente

