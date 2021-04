Bruselas atenderá las quejas de las asociaciones judiciales en una “reunión virtual” a finales de mes

La Comisión Europea se reunirá a finales de este mes con cuatro las asociaciones de la carrera judicial, de las cuales tres le enviaron este lunes una carta para denunciar el “riesgo claro de violación del Estado de derecho en España” por las reformas impulsadas por el Gobierno. Bruselas dio acuse de recibo de la misiva, que dijo que responderá tras estudiarla “atentamente”. La reunión con las entidades, que estaba agendada ya antes de recibir esa carta, responde a los trabajos del Ejecutivo comunitario para elaborar el informe anual sobre el Estado de derecho en la Unión Europea, que en su última edición ya puso la lupa en la demora en la renovación del órgano judicial.

La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, han recibido ya la carta remitida por la Asociación Profesional de la Magistratura (AMP), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI). Esas tres entidades advirtieron a Bruselas del peligro de las reformas promovidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en concreto las que tratan de limitar sus atribuciones —en particular, en nombramientos— mientras siga en funciones. “Hemos recibido la carta de los jueces españoles, que estudiaremos con atención y responderemos en el menor plazo posible”, sostuvo el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand.

La Comisión ha recordado que los magistrados podrán trasladar sus quejas directamente los días 29 y 30 de abril. No se trata de una reunión convocada a raíz de esa carta, sino que ya estaba programada con anterioridad. Desde 2020, Bruselas elabora un informe sobre el Estado de derecho en el que expone las debilidades de los 27 socios, haciendo hincapié en la independencia judicial o de los medios de comunicación. Para llevarlo a cabo, los responsables comunitarios se reúnen y recogen las valoraciones de todas las entidades más significativas de los 27 países, en especial de los jueces.

Evitar que se perciba como “vulnerable a la politización”

A pesar de que la visita no responda a la carta enviada por los magistrados, la Comisión sí está preocupada por la situación del CGPJ. El primer informe sobre el Estado de derecho en España urgía al Congreso a renovar el órgano de los jueces. “La situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es otro reto, en particular porque todavía no se ha procedido al nombramiento de sus nuevos miembros”, sostenía el documento. Después de eso, Sánchez anunció que pensaba impulsar una reforma para renovar el órgano sorteando el bloqueo con el PP, lo cual generó inquietud en Bruselas.

La Comisión ha venido insistiendo en que la reforma del CGPJ debe llevarse a cabo con el concurso de todas las partes —oposición y asociaciones profesionales— y en consulta con la Comisión de Venecia, que es el órgano asesor del Consejo de Europa para asuntos judiciales y constitucionales.

El Ejecutivo comunitario viene insistiendo en que se desbloquee el consejo, pero considera que no puede hacerse de cualquier manera. En palabras de Wigand, debe poder ejecutarse “garantizando a la vez que el CGPJ no se perciba como vulnerable a la politización”.

La visita virtual —a causa de la pandemia— tendrá un carácter eminentemente técnico. Sin embargo, la opinión que los jueces trasladen a la Comisión este mismo mes constará en el informe sobre el Estado de derecho de 2021. “Para nosotros, es importante escuchar a todas las partes interesadas, también a los jueces y a sus representantes”, ha añadido el portavoz comunitario.

EL País