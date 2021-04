Células madre para tratar la enfermedad de Huntington

El nuevo consorcio internacional The Stem Cells for Huntington’s Disease (SC4HD) impulsará el trasplante de células madre como tratamiento para la enfermedad de Huntington, según informa la revista «Journal of Huntington’s Disease».

Josep M. Canals, miembro del comité directivo de SC4HD y director de Creatio, el centro por la producción y validación de terapias avanzadas de la Universidad de Barcelona (noreste de España), considera que «las terapias con células madre son una gran oportunidad para tratar la enfermedad de Huntington, un trastorno neurodegenerativo que afecta principalmente las neuronas del núcleo estriado del cerebro».

Muchas terapias celulares experimentales se han centrado en el núcleo estriado, sustituyendo las neuronas perdidas durante el proceso de la enfermedad.

Ahora, el tratamiento con células madre abre nuevas estrategias para restaurar los circuitos neuronales dañados por esta patología.

El consorcio SC4HD, formado por veintiocho investigadores de renombre de diez países, reúne a expertos en biología de células madre, trasplante de células, producción de células de grado clínico, neurocirugía y evaluación clínica por una aplicación clínica segura de las terapias con células madre.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial