Adriana Azzi: Horóscopo de hoy martes 13 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo de hoy martes 13 de abril de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Amistad

Número de suerte: 209

Cancelas facturas pendientes, pagas una deuda con alegría. Cumples un compromiso de palabra. Atento con quién te involucras sentimentalmente. Planes de viaje, itinerario de vuelo, retrasos y molestias por sentirte atrapado. Molestia por pago con tarjeta bloqueada, corres a solucionar. Cosas positivas se manifiestan de un día para otro, no desesperes. Reunes pero hay imprevistos. Confía, se avecinan cambios.

Trabajo: Cambio de rutina. Logros, viene más trabajo. Un acelerón. Trasnocho.

Salud: Cuida tu cabeza. Consulta psicológica.

Amor: Una alteración en el plan de trabajo repercute en el terreno sentimental. Te ayudas a tí mismo conscientemente, lo que deseas hacer se hace. Sientes que no te entienden.

Amigos: Una posibilidad de encuentro fortuito. La amistad es una forma de amor sin duda alguna, experiméntalo.

Parejas: Haciendo muchas cosas a la vez en tu hogar. Te dan un consejo y lo aplicas en tu vida de pareja.

Solteros: Un asunto pendiente vinculado con empresario o ejecutivo que te ofreció soluciones a mediano-largo plazo. Estás preocupado por alguien querido. Quisieras ayudar más pero no puedes.

Mujer: Se caen proyectos o posibles relaciones que en el fondo eran negativas o que no valían la pena, no te lamentes. Aprovecha el tiempo libre estudiando, creciendo intelectualmente. Atiende a tu familia. Embarazo en puerta, fertilidad. Deseos sexuales. Sensación agradable de coqueteo.

Hombre: Atención al manejar por encima de la velocidad reglamentaria. Reuniones virtuales con gente doble cara. Deseos no correspondidos, saltos al vacío. Una relación novelesca.

Consejo: Deja el pasado, sobre todo amores clandestinos. Comienza a vincularte emocionalmente con más compromiso y lealtad, dará resultado.

TAURO

Palabra clave: Espera

Número de suerte: 728

Un ambiente enrarecido, una vía de escape. Buscas nuevos bríos para enfrentar la realidad. Necesitas recobrar fuerzas perdidas. Pérdida de algo querido, puede ser momentánea. Renovación, los promeros pasos para un cambio. Alguien te indica a dónde debes ir y con quién debes hablar. Olvidas los rencores, dejas la autocompasión. Logras una sanación, la cura de una enfermedad. Pagas deudas y adquieres nuevas. El dinero está en tus manos, se cierra un ciclo. Ayuda a un familiar. Llamada en la que te piden orientación. Hecho curioso con el GPS.

Trabajo: Te llaman de un empleo, un currículum por fin es recibido positivamente, esperanzas pero no inmediatas. Algo con un hotel, posada o cabaña que dá pérdidas. Tragas grueso.

Salud: Operación pendiente o extracción. Una recuperación rápida.

Amor: Te complicas con una relación. Tus palabras son malinterpretadas. Ahorras, apartas un poquito cada vez.

Amigos: Ya no aguantas la lejanía, no te acostumbres a la soledad. Activándote.

Parejas: Paseo tomados de la mano. Hecho curioso con un rosario de cuentas muy hermosas. El pasado vuelve.

Solteros: Te ofrecen algo nuevo. Cambias un plan por otro, del plan A al B.

Mujer: Un hombre que te desea en secreto, que refleja su pasión con la mirada más no con sus acciones, te abre puertas. Firmas un documento que te hace ganar dinero. Asunto vinculado a posiciones y trucos para hacer el amor.

Hombre: Deberás tomar las decisiones correctas para mejorar integralmente. Reencuentro con amigos. Añoranzas. Una mujer entre ceja y ceja, acosas o te acosan. Pendiente sesión con psicoterapeuta o consejero espiritual.

Consejo: Concéntrate en lo que quieres lograr, enfócate y evolucionarás bastante más que si te quedas en piloto automático. Si te afecta el calor, toma previsiones.

GÉMINIS

Palabra clave: Intento

Número de suerte: 810

Dale a los que te quieren lo que merecen, a cada quien según su entrega y fidelidad. Hecho curioso con prendas de oro. No quieres que te molesten con responsabilidades extra. Cuida tu relación sentimental, vienen problemas por tensiones, es cuestión de equilibrar las cosas.

Trabajo: Llega un buen momento luego de gran esfuerzo. Lo detenido avanza para tu tranquilidad. Deseas quitarte peso de encima. Amiga te pide ayuda. Cuidado con mirar demasiado fijamente o prolongadamente…

Salud: Estrés, cansancio, necesidad de hacer cambios que repercutan en una mejoría tangible.

Amor: Te sentirás mal por conocido en problemas. Acontecimientos inesperados a raíz de un cambio.de planes. Te traen algo del exterior. Como que no estás pensando en concretar por ahora, pero te bajan a tierra o te entrampan.

Amigos: Cuentas con nuevos contactos, no desperdicies las oportunidades. Dale color a tu vida junto a una buena amistad.

Parejas: La vida te devuelve lo que has hecho, mejor si lo has hecho bien porque viene acrecentado. Ten fe en ti, en lo que haces, harás milagros.

Solteros: Tratando de salir del caparazón. Te pierdes un día importante por flojera o por estar en tu mundo cuando en el fondo querías salir (contradicción). Te involucras con personas cercanas, nuevas estrategias para que no te afecten los intereses mezquinos o egoístas de un grupito adverso.

Mujer: Terminas un ciclo doloroso, lentamente te repones. Alcanzas el éxito en una empresa. Lo predicho se cumple, lo escrito, escrito está, ves ina intuición realizarse. Buscas un equilibrio espiritual.

Hombre: Ayudas a una persona con problemas. Le envías materiales o herramientas de trabajo a una persona por la que sientes afecto. Afrontas las consecuencias de una mala decisión. Si no quieres conectarte con la realidad porque te enferma, tampoco te escondas como un ermitaño.

Consejo: Agradece todos los días por lo que tienes, lo poco o lo mucho, sal de todo estado de frustración.

CÁNCER

Palabra clave: Insistir

Número de suerte: 918

Otros amigos, otros paisajes, sabores y colores. Nuevas cartas se juegan en tu vida, te dan una nueva perspectiva y cambias lo que en un principio habías pensado hacer por un nuevo plan que luce mejor. Te vas de un lugar para bien. Se organizan nuevas estrategias. Joven te hace una oferta. Hecho curioso con un animal en vías de extinción.

Trabajo: Te ofrecen un empleo, pero no en lo que conoces mejor, deberás prepararte. Suerte en todo lo que emprendas.

Salud: Pendiente de hacer un tratamiento.

Amor: Ciclo de cambios. Juego de palabras. Remodelaciones. Saca de tu closet lo que no usas. Harás un viaje corto.

Amigos: Una invitación que rechazas. Un sentimiento de soledad. Actívate con la libreta de direcciones o con los contactos.

Parejas: Algo importante llega a tus manos para que lo desarrolles. Te pedirán un favor, estarás estresado por cumplir con esa persona. Te liberas de alguien que te acosa. Mensajes incómodos de una persona a la que no quieres ofender.

Solteros: Demasiada calma. Algo con una revista o con información en Internet te sorprende agradablemente. Cambio de vivienda o mudas o remodelas tu cuarto.

Mujer: Amiga te dice que necesitan hablar. Te sientes sola porque quieres. Pestañas, uñas, accesorios. Un escote causa sensación y notas que alguien te comenta algo en la foto pero está nervioso. Aumento de senos pendiente.

Hombre: No bebas de más. Recibes una llamada importante con activación de planes. Recuperas un dinero invertido. Ojo de águila o donde pones el ojo pones la bala.

Consejo: Si eres espiritual no te sentirás solo. No tiene que pasarte algo grandioso para que seas feliz, basta conque te robe una pequeña sonrisa.

LEO

Palabra clave: Gallardía

Número de suerte: 313

Nunca es tarde para aprender. Cuida tu cartera, te la revisan. Hecho curioso con un hijo que debes atender. Modificación, arreglos, renovación que repercute en tus deseos de hacer o adquirir, alquilar tu casa. Buscas a alguien que se alejó, buscas un afecto del pasado.

Trabajo: Con buen pié inicias un negocio. Éxito en planes de gran alcance. Reaparecen los compadres, los amigos.

Salud: Cuida las manos y los pies. Realiza estiramientos antes de entrenar.

Amor: Alegrías y celebraciones. Recibes una llamada telefónica y solucionas algo que te preocupaba. Algo te tiene estresado respecto a la familia.

Amigos: Un afecto del pasado y una conversación sincera. Dos corazones que se reencuentran a través de las redes. Si no fuera por la distancia sabes que serían más que amigos.

Parejas: Acuerdo por una venta. Reunión familiar por negocio o herencia. Ponerse de acuerdo respecto a un viaje no siempre es fácil sobre todo en éstos tiempos.

Mujer: Amiga te ayuda en tu trabajo. Usa tu intuición. Te hacen un reconocimiento. Te gusta o no te gusta, decide rápido, si le ves tantos defectos quiere decir que no va contigo. Se ponen los límites a una rochelita.

Hombre: Logros en algo que en verdad te interesa. Vive en el Hoy. No te apegues a nada. Actitud Zen.

Consejo: Dile al universo en voz alta que tienes el deseo de hacer eso que quieres hacer, pon toda tu energía en mantener el norte y trabaja duro en consecuencia pero no te apegues al resultado.

VIRGO

Palabra clave: Apoyo

Número de suerte: 699

Buscas cómo poner a trabajar un dinero. Pedirás ayuda a hermana o amiga. No escuches chismes. Debes ordenar y poner en la balanza algunas cosas. Tendrás protección del cielo. No te sientas solo(a). Encuentras la clave de un acertijo. Salida del laberinto.

Trabajo: Laboras en algo que sabes hacer, que manejas a tu antojo pero cuidado, hay una situación nueva que puede traer descontroles. No podrán decir que no haces las cosas que te propones. Pendiente de documento.

Salud: Chequeo general pendiente. No descuides el consumo de Zinc y Vitamina C.

Amor: Malentendido con pareja. Alguien te expresa su cariño. Molestias en la calle. Te liberas de un compromiso molesto. Tres son multitud.

Amigos: Un muy buen amigo que tienes por las redes muy activo contigo. Amigos como ángeles.

Parejas: Cuidado con hijo si es que anda en malos pasos o con malas juntas. Deseos de sentir que te quieren. Nuevas amistades entran en tu vida de pareja.

Solteros: Preocupación por gasto en firma de documento. Agradeces lo que recibiste de una persona desprendida o de corazón noble.

Mujer: Un compañero de trabajo te trae una alegría. No dudes de tu atractivo, contacta tu feminidad, tu voz, tus gestos, tus maneras. Te dicen algo al oído y se te pone la piel de gallina.

Hombre: Propuesta para un plan de negocios. Llega un dinero esperado después de un gran esfuerzo. Añoras inas vacaciones normales y tranquilas.

Consejo: Un gesto con cariño, imprimes dulzura en lo que haces, deja una huella perfumada de ti, de tu mágica presencia.

LIBRA

Palabra clave: Remisión

Número de suerte: 158

No hagas fuerza, te puede ocasionar una lesión lumbar. Hecho curioso con mascota. Hija te dá alegrías. Un(a) amigo(a) se aproxima y te llenas de sensaciones dulces. Disfrute en grupo con mujeres muy sonrientes. Trata de contactarte con todo lo alegre, con todo lo que sea dulce, lo bueno de la vida.

Trabajo: Evita actuar precipitadamente. Cuídate de terceros. Alguien te decepciona pero otro(a) te dá una sorpresa muy muy agradable.

Salud: Dolor de cuello.

Amor: Un(a) hermano(a) espera tu llamada. Ponle energía a tu rostro, imprímele a tu cara una sonrisa. No te olvides de quien te quiere, a veces un sólo gesto hace la diferencia. Rupturas o separaciones momentáneas y reconciliaciones para siempre.

Amigos: Una amistad que renace como el ave Fénix. Una amiga que te trata como si fueses su gurú.

Parejas: Invitación a cenar en casa de unos amigos. Romance y cariño. Una persona te invita a una video llamada grupal que te trae alegrías.

Solteros: Ilusiones. No creas en todo lo que por fuera se vea bonito. Atento con compras innecesarias, no pierdas tu dinero. Quieres decirle que te gusta pero no sabes cómo.

Mujer: Sé prudente con lo que dices a un recién conocido, puedes llevarte una sorpresa. Alerta con decisiones que no son las más convenientes. Si quieres atraer a ese hombre cariñoso que seguramente te llenará de besos no lo hagas con vacilaciones, firmeza y claridad.

Hombre: Preocupación por hijos. Arreglos de última hora. Un apretón de manos sella un acuerdo provechoso. Nadie se asocia con la intención de terminar peleando. Es hora de buscar consejo. Celebración por logro de empleo o meta. Mujer te busca para sentirse querida momentáneamente, nada serio.

Consejo: Olvida la venganza, no logras nada bueno con eso.

ESCORPIO

Palabra clave: Inteligencia

Número de suerte: 652

Uno ojitos que brillan de amor y afecto. Confirmas una fecha pero las cosas siguen lentas. Déjate querer. Bendiciones. Lo tuyo no te lo quita nadie. Una estrella guía aparece en tu cielo. Toma un descanso para reponer fuerzas. Una persona influyente te traerá beneficios. Compra de un mueble o cama.

Trabajo: Vences una situación difícil. Despista a tu enemigo con mentiras piadosas. Dejas un asunto por la mitad. La estrella te acompaña para traerte esperanzas.

Salud: ¿Comes de más o de menos?, siempre es mejor lo segundo si el resultado no es la anorexia.

Amor: Conoces a un gran amor en sitio de costa con un sol veraniego. No permitas que te manipulen más con esa carita de yo no fuí. Dirás: «Eternamente tuyo(a)»

Amigos: Demasiada dedicación a tu pareja le cierra el espacio a las amistades. Una buena compañía.

Parejas: Estudios. La benigna influencia de una estrella les trae bendiciones e ilumina al menos por unos días sus caminos. Les ayudan en negocio o asunto laboral.

Solteros: Habla con tus afectos cercanos o con quien está a tu lado, habla con el corazón, comunícate y saldrás victorioso(a). Salidas nocturnas a ninguna parte, tomas el carro sólo para volverte a regresar.

Mujer: Todo llega rápido, se mueven positivamente algunos planes. Una mentira se descubre. Tendrás la libertad de hacer lo que quieres. Te buscan sexualmente en un momento inoportuno.

Hombre: Debes ser consecuente con tus planes y logro de metas. Vendes un carro o propiedad. Atención con lo que firmas. Si no quieres, no lo hagas.

Consejo: Las decisiones apresuradas no te convienen en éste momento.

SAGITARIO

Palabra clave: Fraternidad

Número de suerte: 261

Trabajo: Vences una situación en tu oficina, pero cuidado con la revancha. Hay cosas en las que una mujer linda tiene ventajas. Hombre te requiere por trabajo pendiente. Manipulación de una mujer por querer lograr un objetivo.

Salud: Salud bucal.

Amor: Alegrías al aire libre y sin tapabocas. Luchas internas que debes superar. Una actitud rebelde frente a la «nueva normalidad».

Amigos: Una amistad de entre dos personas de sexos opuestos en la que se pueden dar hasta masajes el uno al otro y no pasa nada raro, una verdadera hermandad.

Parejas: Después de una lucha verás un triunfo tangible. Buscas armonizar tu entorno.

Solteros: Un hombre te entrega un documento para que lo.leas cuidadosamente. Un plan se retrasa para Octubre. Deseos de encontrarte con un amor que fue imposible en el pasado para intentarlo nuevamente.

Mujer: Se hace justicia en algo de carácter muy personal. Alegría por proyecto que estaba dando un paso hacia adelante y dos para atrás pero que ahora sí, luce que arranca. No, no es él, olvídalo. Sales de la casa sin los documentos, te regresas y sales sin las llaves. Reanudas estudios.

Hombre: Empleo en lo que estudiaste. Te conectas con empresa de exportaciones. Algo compras, algo vendes. Intercambios. Mujer del pasado te hace ojitos o te escribe o te dá likes pero tú intuyes lo que hay…

Consejo: Ahorrar es importante pero lo es más saber invertir tus recursos y de igual modo tu energía.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Evolución

Número de suerte: 921

Grandes movimientos económicos. Concretas una cita. El amor se activa. Un abrazo mágico, como eléctrico. Te acusan de sifrino(a). Buscas la prosperidad de un negocio. No gastes el dinerito que vas a invertir en tí. Cuidado si te acercas demasiado a ese(a) amigo(a) de ojos llamativos, puede que se junten el hambre con las ganas de comer.

Trabajo: Cuídate de un juego de palabras con una compañera, se pueden malinterpretar las cosas. Un jefe que quiere llevarse los créditos ante los superiores por lo que tú haces. Te liberas de una situación de forma favorable. Más y mejor perspectivas de negocio.

Salud: Dolor lumbar.

Amor: Triunfos. Harás un trabajo manual. Lo detenido se activa.

Amigos: Hecho curioso con los hijos de una amiga que te llaman tío. Haciendo malabares para poder apoyar a ese amigo hasta le dices una mentirilla blanca a tu pareja.

Parejas: Embarazo. Pendiente de un ofrecimiento de trabajo o plan de recuperación. Te ayudan y tú ayudas.

Solteros: Asunto con factura que debes guardar muy bien. Te dicen unas mentiras. Hombre de poder te ayuda.

Mujer: Llegas feliz al final de un recorrido. Paseo en sitio con mucho calor. Mirando a ver si te mira. Aclarando malos entendidos. Una mujer medio gordita, bajita, te traerá una suerte. Hecho curioso con unos lentes.

Hombre: Alguien del pasado llega para darte una noticia. Invitación por llamada telefónica. Acciones clandestinas, participas en un complot o en una batalla donde la opción es hacer guerra de guerrillas, en la guerra y en el amor todo se vale.

Consejo: Cuídate de herir con tus palabras.

ACUARIO

Palabra clave: Lealtad

Número de suerte: 218

Algo se evapora pero vienen renovaciones. Todo pasa, pero al final sale el sol. Cambios inesperados. No decidas sin pensar. Cambios en tu vivienda. Compartes habitación o viene alguien con el que tendrás que convivir. Alegría por visita. Angustia por un dinero que viene en camino pero no termina de llegar. Paseo por la playa o la montaña. Comida en familia con alegrías. Ahorra o administra bien tus recursos. Un tema ecológico. Una noticia que tiene que ver con política enciende tus alarmas.

Trabajo: Te sientes atado a un lugar y quieres irte o hacer algo diferente. Crecimiento lento. Búsqueda de soluciones.

Salud: Precaución con comida en la calle. Amigo se enferma del estómago.

Amor: Algo sucede que te invita a la pasión. Tendiendo puentes de comunicación.

Amigos: Tejiendo redes, vinculando contactos. Una cábala que te trae suerte. Comentas algo y un amigo te apoya frente a la crítica.

Parejas: Les regalan un detalle espiritual. Alguien les ayuda en lo espiritual. Piensa bien en lo que puedes y en lo que no puedes gastar .

Solteros: Proyecto prometedor. Te dicen cuanto te quieren. Nuevas experiencias, mejores caminos. Una conversación iluminadora.

Mujer: Éxito en una batalla. Todo no lo hace el dinero. Hecho curioso con un libro que descubres. Alguien te espera impaciente. Sin maquillaje y toda despeinada y resulta que se enamoró. Golosa viendo películas y pensando tonterías. Una mujer de éxito que no se detiene ante nada te dá el ejemplo.

Hombre: Asistes a un lugar donde se reúne mucha gente. Atento con una traición que ves venir. Vences a enemigos que estaban ocultos. Tu fuerza es proporcional a tu capacidad de recuperación. Alegrías con hermano. Una mujer de cabellos largos y muy lisos con una sorpresa

Consejo: Encuentra tu centro y busca tu equilibrio, de éste modo ni con una llave de judo.

PISCIS

Palabra clave: Expansión

Número de suerte: 733

Evitando rivalidades en tu entorno, no bajes la guardia. Cancelas un crédito o pagas una deuda. Una noticia te pondrá como acelerado. Aprovecha las buenas influencias astrales. La tranquilidad financiera a tu alcance. Superas un problema familiar. Contacto con personas del pasado. Del exterior llegan buenas noticias. Planes de reunión familiar o de negocios. Te aclaras respecto a una empresa.

Trabajo: Reunión agradable. Vienen cambios por lo económico.

Salud: Dolores en las piernas.

Amor: Las cosas no se concretan pero hay avances tangibles. Te molestan las fallas o unos detalles. Oportunidades.

Amigos: Un socio te dá miestras de su amistad. Un compartir muy provechoso. Evitas que una persona de tu entorno se enemiste con otra.

Parejas: Buen lapso en lo económico aunque hay lentitus medioambiental. Inicio de empresa prometedora. Estás cansado(a), días con grandes esfuerzos.

Solteros: Encuentro con recién conocido. Prepárate para movimientos estratégicos y para la acción.

Mujer: Cuídate de decisiones apresuradas. Si te pones coqueta y a la vez presuntuosamente divina lo logras, conecta con el poder de lo feminidad. Recibes una llamada o mensaje con alegría. Una comadre te pide ayuda. Una pareja de conocidos con su futuro comprometido por las decisiones actuales, aconséjales.

Hombre: Retiras dinero del banco con apuro. Debes atender a tu familia. Lo esperado llega. Trata de equilibrar tus energías no las pierdas, vas a necesitar tener extra y si no lo entiendes terminarás agotado. Una noticia bomba.

Consejo: Quítate el mal de ojo y sal adelante, hay amistades verdaderas y tú las tienes.

