Luis Marcano rechaza críticas y dice que ley de ciudades comunales es totalmente «coherente» con la Constitución

El diputado por el Psuv electo en la AN/6D Luis Marcano aseveró este martes que la ley de ciudades comunales que impulsa el parlamento de mayoría oficialista es «totalmente coherente» con lo que establece la Constitución, y estimó que quienes la critican es porque no conocen el proyecto de ley.

El siguiente reporte es parte de una serie de ND sobre las más de treinta leyes que espera aprobar el chavismo este año.

Para Marcano, quienes rechazan la ley de ciudades comunales es porque no tienen un sustento del texto que «está siendo sometido a consulta pública y que está perfectamente enmarcado en la Constitución».

«Nuestra Constitución se refiere a la soberanía en el ejercio directo del pueblo y establece la transferencia de poder a las comunidades. Esto es lo que está establecido en este proyecto que es totalmente coherente con lo que establece la Constitución. Se trata de avanzar, se trata de más democracia», dijo en entrevista en Primera Página que transmite Globovisión.

Aseguró que no existe ningún tipo de contradicción con el ordenamiento jurídico venezolano y fustigó «señalan que este y otros instrumentos pretenden eliminar alcaldías y gobernaciones y esto se cae cuando vemos que este año hay elecciones -precisamente- de alcaldes y gobernadores y es el mismo presidente Nicolás Maduro quien ha llamado permanentemente a que todos los sectores del país participen».

Al ser consultado sobre si esta nueva ley busca restar competencias a las alcaldías, Marcano respondió «no se trata de restar competencias, sino de crear nuevas condiciones de participación del pueblo (…) Es darle más participación a quien considere que su ejercicio será más efectivo en el marco de la organización ciudadana».

Ejemplificó «hay sectores en de Anzoátegui que el condominio plantea que administrará tal estación de agua, y que con la recaudación que se haga en esa zona se genere mantener ese espacio. ¿A quién puede molestarle esto? A nadie. Se trata de avanzar, evolucionar, es una tendencia mundial impulsar el ejercicio de corresponsabilidad ciudadana», refirió.

A su juicio, hay condiciones en alcaldías y gobernaciones que están «desfasadas» y por eso hay que renovarlas. «Es desconcentrar algunos elementos inscritos en competencias directas de alcaldías y gobernaciones», precisó.

Más de 50 mil personas la han discutido



Este 26 de marzo, el abogado especialista en Derecho Administrativo Néstor Ecarri Angola aseguró que más del 90% de los 42.982 consejos comunales no fueron consultados en relación al proyecto de ley de las ciudades comunales. Insistió que la consulta solo fue realizada dentro del Psuv y no participaron los demás partidos del Gran Polo Patriótico. Esto lo dijo durante el foro «Ciudades Comunales: al margen del estado constitucional».

Durante la transmisión del foro virtual, Ecarri respondió, a una pregunta realizada por ND, que el supuesto proceso de consulta abierto por la AN/6D fue solo «una consulta entre ellos y no fue aplicada en los consejos comunales».

«Lo digo de manera responsable. A muy pocos (consejos comunales) les está llegando esta consulta de ley. Más del 90% desconoce del texto de este proyecto porque no es una ley sino un documento de la AN que usurpa a la del 2015», criticó. «Este es un proceso de consulta muy mal llevado porque deberían participar las universidades, los gremios, la sociedad civil, pero no es así. Es un proceso de consulta cerrada donde ni siquiera participan los miembros del GPP, es solo para el Psuv».

Pero, según el parlamentario Marcano el proyecto de ley ha sido presentado en los 24 estados del país y durante una primera etapa antes de las tres semanas de cuarentena radical registró una participación de más de 40 mil personas. «Estas asambleas presenciales fueron suspendidas por la radicalización de la cuarentena pero seguimos desarrollando videoconferencias y participaron 10 mil personas más. En menos de un mes, más de 50 mil han participado con aportes y propuestas y ¡queremos que sean muchos más!».

Este 7 de abril, Nicolás Maduro sostuvo que las elecciones de gobernadores y alcaldes que tendrán lugar este año servirán para que el oficialismo introduzca un nuevo modelo de democracia plasmada en la ley de las ciudades comunales. “Este año Venezuela tiene elecciones de gobernadores, alcaldes, municipios, y le vamos a presentar al país un nuevo modelo de gestión de democracia directa. Esa va a ser nuestra oferta principal. El único camino es una democracia de verdad, verdad . Mejoraremos todo lo que existe”, señaló en un acto de videoconferencia por VTV.

«No hay un país que tenga más libertad de expresión que Venezuela»

Durante la entrevista, fue consultado sobre la reforma a la ley resorte -también impulsada por la AN/6D. Como ex ministro de Comunicación de Maduro, estimó que el tema de la censura y el ataque a la libertad de expresión en Venezuela «está bastante desgastado».

«Desde la oposición se hacen estos señalamientos en contra del gobierno nacional. Son 20 años de señalamientos que se caen por su propio peso porque no hay un país con mayor libertad de expresión que Venezuela», enfatizó.

En este sentido, alegó que la reforma es necesaria porque en EEUU, Europa y en el mundo entero hay la «necesidad imperante» de crear condiciones para regular que las redes sociales «no se conviertan en un mecanismo de perturbación y generación de odio».

«Que se tengan que modificar instrumentos ligados a la comunicación, hay que hacerlo», subrayó. «La AN ha dado muestras de voluntad de escuchar a todos los sectores del país, el presidente de la AN (Jorge Rodríguez) se ha reunido con Fedecámaras, con todo tipo de organizaciones y gremios. Es importante que a través de la participación se resguarde la libertad de expresión porque no hay un instrumento que vaya a aprobar la AN de espalda al país», reafirmó.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) no ha sido consultado por la AN/6D sobre la reforma a la Ley Resorte. Edgar Cárdenas, secretario general de la seccional Caracas por el CNP, advirtió que a través de este instrumento jurídico solo se pretender «insistir en legitimar» la censura y «criminalizar la opinión».

Tinedo Guía, presidente del CNP explicó a ND (30 de marzo de 2021) que no han recibido ninguna información sobre dicha reforma.

«El CNP no ha recibido información ninguna de anteproyecto de cambio de la ley. Pese a que la ley de ejecución del periodismo establece que somos colaboradores en el sistema comunicacional del país y que somos defensores del tema democrático. Pero, no hemos sido convocados, ni nos han informado sobre esta modificación».

El CNP registró 355 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación en el año 2020. Detalló que se contabilizaron 61 detenciones arbitrarias, 51 trabajadores fueron agredidos y 15 bloqueos a portales de noticias.