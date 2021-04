Luka Doncic le manda fuego a la NBA

La superestrella de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, ha ofrecido una versión muy conflictiva del sistema de torneos de playoffs de la NBA.

La propia estrella de los Mavs admitió que está un poco perplejo por cómo funciona realmente. Doncic no parece estar de acuerdo con cómo los equipos pueden ser eliminados tan fácilmente de la contienda por los playoffs después de todo el arduo trabajo que hicieron durante la temporada de la NBA.

Nice comment by Luka Doncic when asked about if he pays attention to the standings with under 20 games left. He said he doesn’t understand the point of playing 72 games to make the playoffs, then how a team could be out if it loses two games in the play-in. Not a bad commentary.

— Eddie Sefko (@ESefko) April 13, 2021