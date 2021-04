Stephen Curry superó récord de puntos de Wilt Chamberlain con los Warriors

El base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, superó récord de puntos de Wilt Chamberlain en dicha franquicia de la NBA.

Durante el juego de los Golden State Warriors ante los Denver Nuggets, Stephen Curry estalló con 53 puntos en 36 minutos, sumando 17,818 puntos con el mismo uniforme en la NBA, tirando a un lado a Wilt Chamberlain y convirtiéndose en el máximo anotador en la historia de dicho equipo.

Al momento de superarlo, Draymond Green brindó un emotivo momento junto a su compañero de toda la vida en la NBA.

Aquí el video;

Overwhelmed right now… #dubnation all I can say is thank you!! Taking a moment to enjoy this one. Humbled and Blessed. pic.twitter.com/gBtTcMDEOp

— Stephen Curry (@StephenCurry30) April 13, 2021