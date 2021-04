Publican el trailer de los últimos episodios de ‘The Falcon and the Winter Soldier’

Parece que fue ayer cuando se estrenó la segunda serie de Marvel Studios en Disney+, pero no es así, ya han pasado cuatro semanas, por lo que la serie está por llegar a su fin y por ello se ha publicado un trailer de los últimos episodios de ‘The Falcon and the Winter Soldier’.

La esperada serie de televisión sólo tiene seis episodios, cuatro de los cuales ya se han estrenado en el servicio de streaming. Eso significa que solo quedan dos episodios.

La producción aún tiene bastantes cabos sueltos por cerrar, además de mostrar las consecuencias que traerá para el resto del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en futuras producciones.

Para aumentar más las expectativas en las próximas dos semanas, Marvel y Disney+ han lanzado un nuevo trailer de los últimos episodios de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y puede verse un poco de lo que está por venir.

El nuevo video inicia, y ocupa la mayor parte del tiempo, con una recapitulación de lo que ha sucedido en sus primeros cuatro episodios.

En realidad, gran parte del vídeo se centra en el título de Captain America, desde la entrega del escudo por parte de Sam hasta la aparición de Isaiah Bradley, pasando por el brutal acto que John Walker hizo en Europa al final del cuarto episodio.

Wipy

Por: Reporte Confidencial