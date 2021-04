Una venezolana integra equipo ganador de un Bafta para la película «Sound of metal»

Venezolana integra equipo ganador del Bafta en la categoría Mejor Sonido, que concede la Academia de Cine Británico.

La ingeniero de sonido, María Carolina Santana Caraballo-Gramcko, de 31 años de edad, integró el equipo que le dio forma al viaje sonoro del protagonista de la película Sound of metal, dirigida y coescrita por Darius Marder y protagonizada por Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Lauren Ridloff y Mathieu Amalric.

El largometraje cuenta la historia de un baterista de metal que empieza a perder su audición.

“Este premio es compartido porque somos cinco personas que integramos el equipo”, expresó Michelle Couttolenc.

Couttolenc agregó que el sonido “es el personaje principal de esta cinta, es por eso que el director hizo un trabajo de investigación (…) Hay personas que tienen el implante y que han visto la película se sienten identificadas”.

Sound of Metal está nominada al Óscar y lidera las postulaciones de los MPSE Golden Reel Awards, los premios más importantes de la industria que reconocen el trabajo de los ingenieros de sonido y sus equipos.

El nombre de María Carolina Santana Caraballo-Gramcko no aparece entre los nominados al Oscar, así como tampoco estuvo entre los postulados al Bafta, pero sí está en la de los MPSE Golden Reel Awards.

“Es una cuestión contractual que tiene que ver con el número de personas involucradas en el proyecto. Mis compañeros de equipo, de hecho, enviaron cartas a la Academia de Hollywood, pero no fue posible que incluyeran mi nombre. Yo lo supe el día del anuncio de las candidaturas y me pegó no verme entre los nominados. Tengo muchas expectativas con el Oscar, claro que sí. Te da mucha ilusión. Es un premio al trabajo que hicimos todos en el equipo”, dijo a El Nacional.

“La creación de esos cuadros sonoros fue muy bonito. Pasamos mucho tiempo trabajando en ellos. Y fue difícil llegar hasta allí anímicamente. Era muy fuerte. Pasé horas, muchísimas horas, escuchando simulaciones de implantes para crear la mejor resolución”, agregó en dicha entrevista.

Santana Caraballo-Gramcko espera que la cinta se lleve muchos premios, pero no es el fin último. Lo importante, afirma, es la conexión que el filme de Amazon Prime Video ha hecho con los espectadores. “Los comentarios que nos llegan son hermosos, la gente sale muy conmovida. Ese es el mayor premio”.

Actualmente, la ingeniero de sonido se concentra en su labor como docente en el Abbey Road Institute de París y en La Fémis, ahora Escuela Nacional Superior de Oficios de la Imagen y el Sonido de Francia.

El Universal

Por: Reporte Confidencial