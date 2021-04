Adriana Azzi: Horóscopo del 14 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 14 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Palabra clave: Reflexión.

Número de suerte: 083

La pasas bien en compañía de extraños. Salidas nocturnas pero estarás solo ya que a quien espera no llega. Algo con una historia. Recoges lo que sembraste. Recibes información de personas que se habían ido. Decreta lo que quieres. Debes cambiar de actitud, ante lo que buscas.

Trabajo: No olvides quien te ayudo. Préstamo que se da. Recoges lo que sembraste. Amigo que te pide empleo.

Salud: Cuidado con lo que comes.

Amor: Flores regalos muchos presentes que te sorprenden. Recibes un mensaje espiritual.

Parejas: Te liberas de una mujer que causa problemas. Le darás la espalda a un amigo.

Solteros: Te avisan de una persona enferma. Se aclara un chisme. Cansancio por mucho trabajo.

Mujer: Evita confrontar a otros por chismes. Querrás un descanso por mucho estrés.

Hombre: Superas crisis por mal carácter. Amigo que te ayuda. Compartes con nuevas amistades.

Consejo: Estas cerca de alcanzar tus metas.

Tauro

Palabra clave: Volver.

Número de suerte: 822

No te descuides en lo que haces. Cuida tu dinero. La buena vibra esta de tu lado. Haces algo que te beneficia. Cuidado con lo que dices. Sacas de tu vida a una persona que te ha causado dolor. No descuides los tuyos. Una persona de cabellos oscuro te ama en secreto. Piensa el poder que tienes.

Trabajo: La rueda de la fortuna está de tu lado. Cambios con buenos resultados. Compra y venta en positivo.

Salud: Estrés

Amor: Cierras un ciclo e inicias el otro. Veras los cambios por tu trabajo. Tendrás mejor alimentación.

Parejas: Tu ángel de la guarda te protege. No cambies tanto de habitación. Inicias un viaje largo.

Solteros: Dejas lo estancado y comienza el éxito. Tienes más compromisos que antes en tu relación.

Mujer: Sientes que eres importante en tu casa para tomar decisiones importantes.

Hombre: Reposo por malestar estomacal. Cuida lo que comes. Problemas con hijos que te preocupa.

Consejo: Todo será positivo pide lo que quieres.

Géminis

Palabra clave: Ganar.

Número de suerte: 719

Escuchas música. Recuerda que el amor también es respeto. Sigue luchando por tus negocios. Deja los celos ya que te aman de verdad. Una mujer pendiente de ti y todo entra por el orden que se quiere. Firmas de documentos por vehículos. Algo que se termina y te sentirás muy feliz.

Trabajo: No discutas solo di la verdad y tú no tienes problemas. Nadie te puede manipular pero habla claro.

Salud: Sin novedad.

Amor: Deja de discutir ten calma los demás también tienen sus problemas. Mudanzas. Paseos.

Parejas: Firmas un documento. Te pedirán el divorcio y te sentirás bien. Cambios en tu vida.

Solteros: Mujer amorosa a tu lado que no quiere que te vayas de su casa. Celebraciones en la calle.

Mujer: Triunfos alegrías. Debes aprender a perdonar y decir que no a algunas cosas.

Hombre: No discutas más en tu casa ya que eso no es nada bueno. Limpia con tres limones tu casa.

Consejo: Se mas comprensivo (a) con todo.

Cancer

Palabra clave: Vencer.

Número de suerte: 225

Las cosas cambian a tu favor. Alguien se va de tu lado. Debes soltar y dejar el pasado. Nuevas aventuras. Cambios de fechas. Cuidado con un hombre alto de cabello negro. Nuevas aperturas en tu camino. Debes amarte más y no pierdas el tiempo con personas que no te dan nada.

Trabajo: Te llaman de una empresa donde haces un viaje largo. Encuentros secretos. Creencias.

Salud: Estrés.

Amor: Cambios de ideas por paseos a sitio de playa. Amiga que te abre los ojos. Cuídate de terceros en tu relación.

Parejas: Alegrías. Necesidad de estar con ser querido mucho tiempo. Recibes una recompensa.

Solteros: Hombre de poder que te busca o te invita a trabajar con él. Relación oculta de cuidado.

Mujer: El mundo en tus manos. Logros. Triunfos. Sales adelanta. Este día te dan buena noticia. Mujer de poder que te ayuda.

Hombre: Salidas nocturnas de cuidado. No llegues tarde a tu casa. Cuidado con amigos de malas costumbres.

Consejo: Evita alterarte por los problemas.

Leo

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 459

Hombre de poder que te ayuda. Cuidado no discutas tanto en tu casa y con tu pareja. No malgastes el dinero. Embarazo en puerta. Victorias. Logros triunfos. Algo con ruidos en tu casa o cuarto. Pídele mucho a tus muertos. Seguirás ayudando a una persona en un trabajo sin pagos.

Trabajo: Estas muy pensativo para tomar decisiones importantes. Algo con un carro de trabajo.

Salud: Revisa bien el estómago.

Amor: Préstale atención a tu intuición. Es el momento de planificar cómo quieres vivir y con quien.

Parejas: Acepta los consejos que te dan. Deja los celos ya que te puedes separas. Alguien que llega a tu casa que no te gusta.

Solteros: Préstale atención a lo que te dice un padre. Haz las cosas porque lo analizas.

Mujer: Invitación a comer. Nuevos encuentros. Un nuevo dinero. Una persona en tu trabajo de cuidado.

Hombre: Deja el pasado aléjate de eso. Cambios en lo económico que mejora. Nueva estabilidad.

Consejo: Deja que la intuición te guíe.

Virgo

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 718

Tendrás que revisar un mueble. Viajes de ida y vuelta. Estarás trabajando con personas adultas y respetar un poco lo que ellos dicen. Pintura blanca que llega a tus manos. Preocupación por madre. La suerte en tus manos. Indecisiones. Cambio de dirección. Reparas un carro.

Trabajo: Cuidado con una persona que trae otra cara. Indecisiones por viaje de negocio.

Salud: Dolores en el pecho.

Amor: Recibes ayuda de una mujer que demuestra sus sentimientos sinceros búscala.

Parejas: Personas del pasado que te buscan y te dará mucha felicidad. Éxito logros y triunfos.

Solteros: Cuidado con comprometer tus bienes. Aclara las cosas que están inconclusos.

Mujer: Firmas acuerdos y alegrías. Embarazo. Te enteras de alguien que no es del sexo que parece.

Hombre: Afán por hacer realidad muchos de tus sueños. Firmas de documentos. Se cumplen metas.

Consejo: Usa tu astucia si quieres mejorar.

Libra

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 346

Ritual de limpieza necesario. Algo con un novio o tu pareja. Inversiones en este día. Recibes una ayuda inesperada. Solicitas un crédito y será aprobado pero te piden más documentos. Nacimientos. La felicidad a tu lado. Alegrías en tu vida. Aléjate de las personas negativas.

Trabajo: Cambio de empleo.Pones en práctica lo que has aprendido en lo laboral. Llamadas que te alegran.

Salud: Cansancio.

Amor: Préstale atención a los mensajes que te llegan. Es el momento de planificar algo que quieres hacer.

Parejas: Necesitas limpiar tu casa o sacar todo lo que está roto o no utilizas. Deja los celos.

Solteros: No le digas no a algo si no sabes qué resultado te dará. Piensa las cosas. Amiga que te busca.

Mujer: Estudios pendiente. No hagas las cosas por hacer. Cuidado con problemas judiciales.

Hombre: Se hace justicia en una situación de trabajo o estudios. Viajes de ida y vuelta por trabajo. .

Consejo: Se reafirma algo que quieres.

Escorpio

Palabra clave: Despejar.

Número de suerte: 974

Nuevas noticias. Inicias estudios. Nuevas propuestas en el empleo. Cambios en la profesión no dejes pasar las cosas. Ten calma y valor que todo pasa. El sol sale para ti. Perdón y reconciliación en tu vida. Nuevas evoluciones. Le perdonas a un amigo algo que hizo. Asistes a un hospital.

Trabajo: La rueda de la fortuna te acompaña en este fin de mes para lograr la evolución y el éxito en lo económico y laboral.

Salud: Sin novedad.

Amor: Conflictos y peleas donde sales ganador. Vences a tu competidor (a). Firmas de documentos.

Parejas: Cuidado con lo que haces para lograr algo. Crece la confianza pero todo depende de lo que digas.

Solteros: Tendrás mucho trabajo y sentirás que no te pagan por ello. Los valores morales serán más importantes para ti.

Mujer: Necesidad de encontrar una persona estable. Amigo que te invita a salir de noche. Celebraciones y alegrías.

Hombre: La esperanza no la pierdes. Ayuda inesperada. Cambios en tu casa. Compra de vehículo.

Consejo: Alcanzas tus metas de forma honesta.

Sagitario

Palabra clave: Transición.

Número de suerte: 103

Busca ayuda en amigos del gobierno. Situación económica que mejora. Una persona que no está a tu lado llega. Nuevas ideas o noticias. Cuidado con la espalda o columna. Todo va estar bien adelante intégrate. Embarazo en puerta. Buscas luz con tus maestros. Escucha tu voz interior.

Trabajo: Sales de reposo por cansancio físico. Nuevas ideas. Inicias algo nuevo. Viajes de ida y vuelta.

Salud: No te auto mediques.

Amor: Grandes ideas en el amor, que se hacen realidad y un hombre que te da el apoyo necesario.

Parejas: La vida económica cambia para ti con personas de poder. Cambios viajes. Alegrías.

Solteros: Viajes a otra ciudad con dinero ahorrado. Tienes deseos de quedarte a donde te vas.

Mujer: Salidas nocturnas de cuidado. Disfrute. Quédate en casa de amigos. Movimientos, nuevo caminos.

Hombre: Cuidado con tus ideas o la venganza no logras nada. Recuperas algo perdido. Muchas bendiciones.

Consejo: Toma las rienda de tu destino.

Capricornio

Palabra clave: Ganancias.

Número de suerte: 663

Cambios en tu casa de todo. Cuidado con accidente de algo que se cae donde trabajas. Debes abrir las ventanas de tu cuarto. Cambios de vida para que llegue la prosperidad. Busca la ayuda espiritual que necesitas. Recibes la bendición de tus santos. Buenos horizontes en lo económico.

Trabajo: Alegrías y bendiciones ya que te aprueban algo esperado. Hombre joven que te busca.

Salud: Sin novedad.

Amor: Llamadas amorosas. Indecisiones cuidado piensa bien las cosas. Algo con la familia, que vives.

Parejas: Cuídate de traiciones. No llegues tarde a una reunión. Recoges lo que has trabajado.

Solteros: Hombre de poder que te busca. Caminos abierto en lo que estás trabajando.

Mujer: Cosas detenidas que toman su camino. Celebraciones alegrías. Algo se aprueba en lo económico.

Hombre: Estarás feliz este día y semana ya que en el amor todo bien y lo económico también.

Consejo: Llegó el momento de ser responsable por sus acciones.

Acuario

Palabra clave: Familia.

Número de suerte: 612

No te dejes manipular por los demás. Esta semana utiliza tu conciencia interna. Dale el valor a quien se lo merece. Debes equilibrar lo emocional. Cuidado con el mal humor. Encuentros con personas del pasado. Debes hacer un acercamiento familiar. Busca la comunicación no discuta.

Trabajo: Sales adelante con un programa que haces. Se abren los caminos. Todo lo logras adelante

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Estarás muy feliz ya que recoges lo que trabajaste o sembraste. Muchas bendiciones.

Parejas: Invitaciones pendiente. No te preocupes por otros adelante no te detengas. Reuniones familiares.

Solteros: Alegrías por hermanos que logra una estabilidad. Llamadas importantes. Compra de alimentos.

Mujer: Sales de un lugar con mucha tristeza y con tu familia. Vences una situación. Bendiciones.

Hombre: Hombre de poder que te ayuda. La rueda de la fortuna te acompaña en este día en lo que estás haciendo.

Consejo: Olvida las falsas ilusiones.

Piscis

Palabra clave: Recompensa.

Número de suerte: 412

Ambiente de chismes en tu casa por envidia de lo que tienes. El amor verdadero llega a tu vida. Viajes por negocio. Un nuevo amor que llega a tu vida. La abundancia está contigo. Recibes un regalo. Se aparta lo negativo con un proyecto que empieza a caminar. Tu vida da un giro inesperado.

Trabajo: Alguien que se va de tu entorno. Cuidado con persona con doble cara. Usa tus protecciones.

Salud: Dolores en las piernas.

Amor: Alguien querido te busca. Piensa bien antes de hablar a tu pareja. Visitas con muchas alegrías.

Parejas: Harás hincapié en principios morales. Discusiones por falta de acuerdo. Compras necesarias.

Solteros: Inquietudes o problemas con hijos. Ayudas a una persona recién conocida. Inicias negocio.

Mujer: Iras a sitio donde contactas a personas y harás una buena relación. Hecho curioso con entrevista.

Hombre: Amiga que te ayuda a regresar a un sitio que no sabes qué hacer. Tratamiento médico positivo.

Consejo: Tienes luz propia, busca lo que quieres.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial