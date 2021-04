Ben Simmons le tira con todo a Brooklyn Nets y elogia a los Lakers

El jugador de los 76ers de Filadelfia Ben Simmons le tiró con todo a Brooklyn Nets y elogia a los Lakers de cara a la postemporada de la NBA.

Ben Simmons está teniendo una temporada fantástica este año. El ex Novato del Año ha sido un verdadero punto culminante para los 76ers de Filadelfia y es un verdadero favorito para ser el Jugador Defensivo del Año.

Sin embargo, parece que Ben Simmons tiene los ojos puestos en un solo equipo que va a los playoffs de la NBA, y no es el otro equipo en su conferencia.

El escolta de los Philadelphia 76ers, Ben Simmons, habló después de la victoria del equipo sobre los Dallas Mavericks. Señaló que los 76ers apuntan a Los Angeles Lakers en los playoffs este año. Debido a que son los campeones defensores, los Lakers son su principal objetivo de cara a la temporada. Luego pareció disparar a los Brooklyn Nets, señalando que todavía duda de su defensa y de su capacidad para compartir el balón.

Ben Simmons: “We’re going for the past champs, the Lakers. They were the ones who won a championship, so you got to give the respect to them. Obviously Brooklyn has a lot of talent. But at the end of the day, there’s only one ball and you gotta play defense too.”

— Rich Hofmann (@rich_hofmann) April 13, 2021