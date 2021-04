Con una foto, The Rock confirma el inicio de grabaciones de ‘Black Adam’

Después de casi 15 años, Dwayne «The Rock» Johnson finalmente se convertirá en Black Adam para el Universo Extendido de DC a pesar de que esto se veía muy lejos, sobre todo después de los problemas que ha tenido esta franquicia con un recibimiento mixto y un aparente reinicio en el que se está trabajando, pero por fin se dio a conocer que ya comenzaron las grabaciones de ‘Black Adam’.

La película ‘Black Adam’ se tenía en mente antes de que iniciara el DCEU e incluso el mismo Dwayne Johnson estuvo involucrado en el el desarrollo de esta historia, pero debido a múltiples proyectos en los que estuvo involucrado The Rock y problemas con el DCEU, no se había podido desarrollar y no fue hasta la pasada DC FanDome cuando se confirmó oficialmente la película que está programada para julio de 2022.

Por medio de sus redes sociales, Dwayne Johnson confirmó que ya comenzaron las grabaciones de ‘Black Adam’, pues compartió una foto de la claqueta con un mensaje lleno de emoción:

«Comenzando oficialmente el DÍA 1 de la filmación de nuestro ‘Black Adam’. Tenemos un equipo de producción de estrellas increíblemente talentoso, comprometido y centrado para elevar el nivel y entregar algo ESPECIAL para el mundo. Esto es un honor».

Además de Dwayne Johnson, se tiene confirmado a Noah Centineo, Aldis Hodge y Quintessa Swindell como los héroes Atom Smasher, Hawkman y Cyclone y recientemente se unió al cast Pierce Brosnan como Doctor Fate y el estreno de ‘Black Adam’ ya tiene fecha de estreno y llegará a las salas de cine el próximo 29 de julio de 2022 y no se descarta que tengamos un cameo de Shazam

Wipy

Por: Reporte Confidencial