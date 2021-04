Caracas| Familiares hallan en la morgue a hombre desaparecido

1147688

Caracas.- Tras 22 días de búsqueda, la familia Moreno encontró en la morgue de Bello Monte, en Caracas, el cadáver de Raúl Gerardo Moreno (33), quien se encontraba desaparecido desde el pasado 22 de marzo.

Según relato de sus familiares el hombre, que se desempeñaba como comerciante informal, salió de su casa, ubicada en Ciudad Caribea, en La Guaira, rumbo a Caracas para hacer unas diligencias, pero jamás llegó. «Más nunca contestó el celular; le preguntamos a todo el mundo, a sus amigos; busqué en todas las comisarías de La Guaira y no aparecía», fue el relato de su esposa.

La esposa de la víctima contó a El Pitazo que la morgue fue el último lugar al que acudieron a buscar a Moreno porque sentían mucho miedo de encontrar su cadáver allí. «Era él, lo acabo de ver; me dijeron que lo encontraron el mismo 22 de marzo en la vía pública, entre El Cementerio y la Cota 905. Jamás he ido para allá; no tengo ni idea de qué hacía él allá», dijo. Se conoció que el cuerpo había presentado múltiples impactos de bala.

El pasado 23 de marzo, El Pitazo reseñó la aparición de un cadáver en la avenida Los Bucares de El Cementerio, cerca del Centro Comercial Telares Los Andes. Testigos del hecho dijeron en ese entonces que había sido dejado en la zona por un grupo de delincuentes que se esconden en el sector Las Luces. Moreno resultó ser la víctima fatal de este hecho, según lo confirmado por los familiares.

Funcionarios del Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizan las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables y determinar el móvil del hecho.

