Draymond Green el sueño de Damian Lillard y Portland Trail Blazers

Damian Lillard ha indicado varias veces que tiene la intención de permanecer con los Portland Trail Blazers pase lo que pase.

La lealtad inquebrantable de Dame ha presionado al equipo para que intente traer tanto talento como sea posible a Portland con la esperanza de construir un verdadero contendiente alrededor de Lillard. Resulta que Draymond Green parece estar en el radar de los Blazers en este momento.

Según Jake Fischer de Bleacher Report, Portland ha vigilado a Green durante varios años:

“La tarea de los Blazers es sorprendentemente similar a la de los Warriors de optimizar estos años finales de la unión de Stephen Curry con Klay Thompson y Draymond Green, ya que tanto Curry como Lillard ahora están al norte de los 30 años. Green, dijeron las fuentes, es también el principal defensor maleable que Portland ha soñado durante mucho tiempo con apoyar a su tándem Lillard-McCollum.”

Para ser claros, los Warriors no han colocado a Draymond Green en el bloque comercial, o al menos nosotros no lo creemos. El ex Jugador Defensivo del Año de la NBA sigue siendo una parte clave del núcleo de Golden State, ya que buscan montar un desafío para la próxima temporada.

Por otra parte, para los fanáticos de los Blazers, es difícil no imaginar cómo se vería su equipo con un ancla defensiva como Green en la mezcla. Puede que ya no sea la figura dominante que alguna vez fue en el lado defensivo, pero no se puede negar que la incorporación de Draymond Green a los Blazers serviría como una mejora considerable en su capacidad para defender a los equipos rivales.

Sin embargo, este rumor publica más preguntas que respuestas, y las más convincentes son la voluntad de Golden State de separarse de Green. Además, ¿qué podrían ofrecer los Blazers a cambio?