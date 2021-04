En ninguna parte de la Constitución dice que hay espacio para el poder comunal: Jesús Armas

El dirigente político y activista de PJ Jesús Armas, dijo este miércoles que la aprobación de la Ley Comunal promulgada por la AN/6D supone el “desmembramiento” del Estado y recordó que la división de poderes públicos establecida por la constitución no «deja espacio» para el poder comunal.

«Hoy Venezuela está divida en 5 poderes públicos nacionales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano; estos a su vez tienen sus respectivas divisiones nacionales, regionales y locales. En ninguna línea del texto constitucional se establece espacio para el poder comunal en estas instancias», explicó según nota de prensa.

“La Constitución no abre espacio a ningún poder comunal, esto va en contra de la concepción del Estado liberal moderno que busca limitar el poder. Con esta ley inconstitucional, Maduro y la AN electa irregularmente el pasado 6 de diciembre, lo que buscan es destruir la Concepción del Estado que hoy existe, y centrar el poder en un Parlamento Comunal que sea una especie de AN paralela, modelo inspirado en modelos comunistas como la Unión Soviética y Cuba”, sentenció.

Servicios básicos en grave riesgo



Sobre el mismo tema, el también director de Monitor Ciudad, advirtió que elevar el rango a dirigentes comunales traerá fatales consecuencias a los ya muy precarios servicios básicos del país.

“Si hoy tenemos servicios públicos con pésima calidad, imagínense si le damos poder a quienes se auto elijan líderes de las comunas y empiecen a tomar atribuciones de estos servicios”.

Estimó que el país entero debe presionar y exigir ponerle freno al estado comunal. «Estamos obligados a elevar la voz en rechazo rotundo a esto y no podemos permitir que se implemente lo que representa el desmembramiento del Estado venezolano con parlamentos comunales a todos los niveles para pasar por encima de alcaldías y gobernaciones, electas por el voto popular, y otras instancias de que dependen de los demás poderes públicos”.

La AN/6D de mayoría oficialista aprobó este martes en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional como “visión integradora de vínculo y articulación” en la “transformación” de la sociedad y la “construcción del nuevo Estado de derecho” de igualdad plenamente democrático, de acuerdo a su presidente Jorge Rodríguez. No obstante, Maduro insiste en el modelo comunal “sin explicar el fracaso” de los consejos comunales, a juicio de Vicente Brito, presidente de la Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.

El pasado sábado, el presidente de la Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución, Vicente Brito, aseguró que luego de catorce años del referéndum en el que los venezolanos rechazaron el proyecto de Estado Comunal, el Gobierno vuelve a insistir en su aplicación. Pero no explica las razones por las cuales los consejos comunales, especie de antecesor a las comunas, fracasaron en su mayor parte.

“A pesar de su rechazo en 2007 se comenzó a aplicar (la idea del Estado Comunal) con la organización de los consejos comunales, las cuales pasaron a sustituir a las tradicionales asociaciones de vecinos. Y se les dotó de grandes recursos públicos. Fueron miles de proyectos que emprendieron los consejos comunales, desde la construcción de viviendas, de infraestructura, pozos y acueductos hasta proyectos agrícolas, pecuarios, avícolas, porcinos, pesca, reforestación, siembras y crías urbanas, transporte comunal, bancos comunales, monedas comunales, entre otros”, dijo.