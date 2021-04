España | Esperanza Aguirre luce una mascarilla de apoyo al Rey al vacunarse en el aniversario de la República

Esperanza Aguirre se ha vacunado contra el coronavirus con Astrazeneca en el WiZink Center de Madrid. Pero la noticia no ha sido la vacunación en sí, sino la mascarilla que ha elegido para una ocasión tan especial en un día tan significativo. Hoy es el 90 aniversario de la proclamación de la II República y la ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha lucido una mascarilla con una corona real y las siglas en apoyo a la Monarquía V.E.R.D.E.

Las siglas V.E.R.D.E. no tienen nada que ver con el color verde. Se trata de un mensaje oculto en apoyo a la Monarquía que se lleva utilizando desde hace casi 100 años. El significado es muy simple: V.E.R.D.E. es ‘Viva el Rey de España’. De esta manera, no se trata de un color o de una palabra, si no de una simbología vinculada a la Monarquía.

En concreto, su origen está en 1931. El 14 de abril de dicho año se proclamó la II República en España, un régimen que prohibía toda exhibición de elementos monárquicos, tales como la bandera de España, fotos del Rey e incluso estaba prohibido hacer publicidad o defensa de la Monarquía.

Ante esa falta de libertad, los monárquicos alfonsinos encontraron una manera ‘alegal’ de mostrar sus preferencias por la Corona. Comenzaron a llevar prendas verdes y a utilizar las siglas V.E.R.D.E. (‘Viva el Rey de España’). Durante la dictadura franquista también se usó.