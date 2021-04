España | Youtube recrudece su guerra contra ‘Estado de Alarma’: retira la monetización de uno de sus canales

Desde su nacimiento en pleno confinamiento domiciliario, el canal de Youtube Estado de Alarma ha sufrido una persecución inaudita por parte de la plataforma propiedad de Google. Hasta en 12 ocasiones ha cerrado temporalmente su canal en poco más de un año por subir contenidos políticos supuestamente «problemáticos o dañinos».

Un comportamiento que ha obligado a lo largo de este tiempo al responsable del canal, el periodista Javier Negre, a crear otros dos canales alternativos para tratar de sortear la censura.

Sin embargo, esta semana Youtube ha escalado un peldaño más en su guerra abierta contra Estado de Alarma al suspender la monetización y la comunidad de pago de uno de sus tres canales, ‘Estado de Alarma Uncensored’ que cuenta con 155.000 suscriptores.

Una decisión que Youtube no permite apelar hasta que no hayan transcurrido 30 días de la cancelación y sobre la que no da explicaciones sobre qué contenidos son los que vulneran la política de la plataforma.

El mail con el que Negre fue avisado esta semana de «asfixia económica», como el mismo lo define en conversación con OKDIARIO, se limita a informar de que «durante una revisión reciente» el equipo de especialistas «ha analizado con detenimiento» los vídeos del canal y ha detectado que «una parte significativa» del mismo «no cumple las políticas del Programa para Partners de Youtube».

Y agrega que «en este momento» el canal no cumple «los requisitos para obtener ingresos con el contenido» por lo que no tendrá acceso a las herramientas y funciones de monetización.

Negre critica que Youtube ni siquiera informe de cuáles son los vídeos -de los 2.789 subidos a ese canal- que infringen las normas de Youtube.

«Nos piden que borremos contenido sin explicarnos cuáles son los no aptos para sus políticas. Es una indefensión tremenda», lamenta el periodista, quien ha denunciado a este periódico que Youtube trata de obligar a la autocensura de los creadores de contenido para que no suban nada que contradiga «el pensamiento único».

Por ejemplo, explica Negre, todos los vídeos en materia sanitaria que pongan en cuestión los argumentarios oficiales del Gobierno de turno, en este caso el de Pedro Sánchez, son censurados por Youtube porque los considera «desinformación médica».

«Dañino es mentir a todos los españoles vía Youtube o de sus terminales mediáticas como hace el Gobierno o el PSOE en sus mítines. Dañino es silenciar y asfixiar a los que tratamos de contrarestar esa propaganda falsa y llegamos a muchos españoles hartos de la prensa subvencionada», esboza Negre, quien ha anunciado la creación en los próximos días de una plataforma de televisión para escapar «del albur» de Youtube.

En sus tres canales de Youtube Estado de Alarma suma más de 7.200 vídeos que acumulan millones de visualizaciones y un total de 480.500 suscriptores.