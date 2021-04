Joven se suicidó lanzándose al vacío en CC Millenum en Caracas

Un hombre se habría lanzado en horas de la tarde de este miércoles del último piso del Centro Comercial Millenium Mall, ubicado en Los Dos Caminos, municipio Sucre, estado Miranda.

Según reportes de testigos y periodistas de la fuente de sucesos, el hombre caminaba cerca del local donde trabajó, cuando decidió lanzarse al vacío.

Se acaba de suicidar un muchacho JOVEN en el CC Millenium. Tenía rato dando vueltas por el local donde trabajo, estaba como perdido, Dios lo tenga en su gloria 🙏🏽 QEPD Definitivamente, uno jamás se imagina la guerra que cada quien tiene en la cabeza 😭😭 — Nina (@ninasosa__) April 14, 2021

Los guardias de seguridad hicieron el reporte a las autoridades policiales y a los paramédicos, quienes en minutos llegaron al lugar de los hechos para levantar el cuerpo.

No es la primera vez que ocurre un suicidio en el C. C. Millenium Mall. En 2013, un hombre de mediana edad se lanzó desde el cuarto piso, cayendo en la feria de comida sin signos vitales.

En 2018 murió un joven de 23 años luego de lanzarse desde las escaleras mecánicas del quinto piso del centro comercial. La víctima fue identificada como Yulia Josué Baute.

#Sucesos 01:20PM hace pocos minutos un hombre se quitó la vida en el Centro Comercial Millenium de Los Dos Caminos, Caracas. Según testigos, se lanzó desde el último piso. Funcionarios policiales en el lugar. pic.twitter.com/4lT2CnTFUJ — Joan Camargo (@JoanCamargo_) April 14, 2021

Únete a nuestro Canal en Telegram