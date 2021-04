México | AMLO deslinda a Ejército de acción de Aureoles

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el Ejército solo brindó protección y no intervino luego de que el gobernador Silvano Aureoles confrontó y empujó a un manifestante en Aguililla, Michoacán -donde hay disputa de grupos criminales-.

Señaló que su gobierno le apuesta al diálogo y atender las causas que originan la violencia, y no a la confrontación para que prevalezca la paz.

“Se está pidiendo de que no se use ninguna medida represiva. Y aprovecho para hacer un llamado a Aguilillas y a todas las comunidades de Michoacán, en todos los pueblos, para que ayudemos a la pacificación sin el uso de la fuerza”, convocó.

Destacó la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para evitar la confrontación, además de que han logrado dialogar con la población para que se permita que lleguen los programas sociales.

El primer mandatario explicó que ayer en Aguililla a petición del gobernador Silvano Aureoles se realizó un encuentro en un cuartel militar a donde llegó en helicóptero.

“Se habló, se volvió a sostener la postura del gobierno federal de que no se iba a utilizar la fuerza y que se tiene que privilegiar el diálogo y el acuerdo, y la gente así lo entiende y así se ha ido avanzando, a pesar de que hay presencia de grupos de la delincuencia organizada, la zona, pero no todos son miembros de las organizaciones delictivas, la mayoría del pueblo es gente honesta, trabajadora, pacífica”, señaló.

Dijo que después el mandatario estatal decidió ir a la plaza, por lo que el ejército le brindó protección.

Pidió que se mostrara en la pantalla del salón Tesorería el video en donde se observa al gobernador Silvano Orioles -acompañado de su guardia personal de seguridad y no de militares- encarar y empujar a un manifestante.

También se observó la plaza en donde había una decena de personas, entre ellos un niño.

Tras mostrar el video, el presidente dijo que “todos cometemos errores”.,

“Esto lo tengo que decir, porque como está la presencia del Ejército, pues que no se piense que es un asunto concertado, el Ejército no participó, no está de acuerdo en estas acciones, pero imagínense si no se le da protección al gobernador de un estado en una situación así”, enfatizó.

Al reiterar que mantiene una buena relación con el gobierno de Michoacán, el uso de las fuerzas armadas no depende de la decisión de los gobernadores, sino del Ejecutivo federal.

“Y yo, a pesar de que es un asunto penoso, al mismo tiempo celebro el comportamiento de los militares”, expresó.

Aclaró que el diálogo es con la ciudadanía

“Con los pobladores, nos los pide incluso hasta sacerdotes, nos ha pedido el obispo de Apatzingán que se intervenga, y lo que quieren es una solución pacífica y se les ha estado atendiendo, ha habido reuniones de la secretaria de Seguridad Pública, de todo el gabinete con autoridades religiosas, buscando pacificar”, indicó.

“Pero si tomamos los pueblos y se usa la fuerza, se invade con policías, con soldados, pues eso no va a conducir a nada bueno, tenemos que llamar a todos a la serenidad, a la tranquilidad, a buscar la paz. No a la violencia”, agregó.