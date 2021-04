NBA: Kevin Durant no jugará ante 76ers por lesión

Los Brooklyn Nets se quedarán sin varios jugadores clave cuando se enfrenten a los Philadelphia 76ers en una batalla por el primer lugar en la Conferencia Este de la NBA el miércoles por la noche.

Según Marc Stein del New York Times, los Nets anunciaron que Kevin Durant, James Harden, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Tyler Johnson, Chris Chiozza y Spencer Dinwiddie no participarán.

Kevin Durant y Griffin están fuera debido al manejo de lesiones, Harden está fuera con una distensión en el tendón de la corva derecha, Aldridge está fuera por enfermedad (no COVID-19), Johnson está fuera con dolor en la rodilla derecha, Chiozza está fuera con una fractura en la mano derecha y Dinwiddie está fuera por una lesión en la rodilla que le ha costado todos menos tres partidos esta temporada.

https://t.co/2A5yIjKnpG Kevin Durant Isn’t Sure He’ll Play vs. Chili’ Sixers on Wednesday https://t.co/ZUwpP0cHTE

