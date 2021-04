Perú | Galarreta pide «un consenso de unidad» para que «no gane la extrema izquierda»

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, señaló que en dicho “consenso de unidad” también incluirá a la sociedad civil

El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, pidió que se realice “un consenso de unidad con el país” a favor de la candidatura de Keiko Fujimori “para que no gane la extrema izquierda”.

“Consenso de unidad con el país, con la gente, que vuelva a creer, que vuelva a sentir no solamente para que no gane esta extrema izquierda que tiene influencias de Evo [Morales], de la gente de Venezuela voy a votar por Keiko, no, nosotros queremos además de defender el modelo, hacer este gran consenso con personalidades, con gente que quiera al país y se sume”, señaló el también expresidente del Congreso en Exitosa.

En ese sentido, precisó que este consenso no debe quedar únicamente en un ambiente político, sino que también se deben reproducir con actores de la sociedad civil.

“El consenso a la unidad no tiene que quedar en un ambiente político sino más bien con la sociedad civil, con todas las organizaciones que haya alrededor y los temas sí de carácter político, como es coordinar con grupos políticos, estén o no en el Parlamento”, indico Luis Galarreta.

Asimismo, señaló que, si la lideresa de Fuerza Popular llega a la Presidencia de la República, se harán acuerdos políticos con las agrupaciones que conformarán el nuevo Congreso.

“En el Parlamento sí es distinto, pero obviamente hay que hacer acuerdos políticos y obviamente uno tiene que realizar estos acuerdos igual con los partidos, hay que conversar”, dijo.

Hasta el momento, los resultados del conteo rápido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) posiciona a Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, y a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en una eventual segunda vuelta.